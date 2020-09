Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Koko kansan kinojuhlat

Kokkolan Kinojuhlat järjestetään ensi viikonloppuna kolmannen kerran. Koronaa ei uhmata, vaan pidetään tiukasti kiinni turvallisuudesta. Lippuja on vähemmän jaossa kuin aiempina syksyinä. Yhteislaulu- ja musiikkitilaisuudet on siirretty telttaan Ykspihlajaan. Festivaaliohjelmisto sisältää sydäntä sykähdyttäviä ja valtimoa vavahduttavia elokuvia, uusia ja vanhoja. Teemamaa on Kokkola400-juhlavuotena Ruotsi ja koronaan sopivasti mottona Tove Janssonin sanat läheisyydestä.

Niille, jotka työn, levon, sairauden tai varovaisuuden vuoksi eivät voi osallistua Keski-Pohjanmaan omille elokuvafestareille, on tarjolla koko kansan kinojuhlat televisiossa. Voi sukeltaa suoraan psykedeliapläjäysten syvään päätyyn kulttileffassa Moottoripyöräcowboy. Tai plarata kevyempää ohjelmistoa katsottavaksi tästä Keskipohjanmaan tv-katalogista.