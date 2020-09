Keskipohjanmaan Tv-viikon valinta: Easy Rideria kovempi kulttileffa katuhaukasta

★ ★ ★ ★ ★

Moottoripyöräcowboy. Ohjaus James William Guercio, 1973 Yle Teema to 10.9. klo 21.00

Alkuperäisnimi on suomennosta runollisempi Electra Glide in Blue. Se virittää tunnelman rockin ja runouden välimaailmassa tapahtuvalle rikostutkinnalle. Väkivaltaloppu on samantapainen yllätys kuin Easy Riderissa (1969).

Psykedeelistä ajatusvirtaa riittää tässäkin, mutta kurinalaisessa paketissa. Tulos on ihme, sillä James William Guercio tunnetaan parhaiten Chicago-yhtyeestä. Moottoripyöräcowboy on hänen ainoa ohjauksensa. Guercio tyytyi nimelliseen dollarin korvaukseen palkatakseen mestarikuvaaja Conrad Hallin häikäisemään visioillaan.