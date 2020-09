Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Nuorissa on valoisa, parempi tulevaisuus

★ ★ ★ ★

Kaikki porukan puolesta. Ohjaus Michelle Mantley, 2019 Yle Areena

Venetsialaisviikonlopun juhlakuvat uusista ylioppilaista eivät näyttäneet saavutuksen taustalla vaikuttaneita ponnisteluja, iloja ja suruja. Tanskalaissarja Kaikki porukan puolesta (Alt for kliken) seuraa Pohjois-Sjellannin Fredensborgin lukiolaisia. Nuoret paljastavat kameralle niin parhaat puolensa kuin heikkoutensa.

Tanskalainen kouluarki tuskin poikkeaa suuresti suomalaisesta. Ellei juomatavoissa. Oppilaskunnan bileisiin kuuluvat jatkot ja etkot, mutta kuvissa kaikki pitävät hauskaa siististi - vaikka oluenjuontikisassa antoisasti oksennetaankin.

Porukkaan pääseminen ja kuuluminen ovat kaikki kaikessa. Huonommin menestyvilläkin on oma klikkinsä. (He järjestävät ne juontikisat.) Kaverit pitävät yhteyttä virtuaalisesti ja livenä, auttavat opiskelumotivaatiossa, lievittävät sydänsuruja ja tukevat, kun on mokattu. Lähemmin tutustutaan oppilaskunnan uskovaiseen puheenjohtaja Signeen, koulun diivaan Stineen, kreikkalaistaustaiseen Dimiin, ujoon Lauritsiin sekä suosittuun Lucasiin, joka ei tahdo päästä yli erosta tyttöystävään.