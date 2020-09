Voimasuhteet muutoksessa Kokkolassa – Kuntavaaleihin valmistaudutaan kutkuttavissa asetelmissa: Kuinka isosti persut rynnivät, miten keskusta, demarit ja vihreät paikkaavat äänikunkkujensa lähdöt ja minne menee Reino Herlevi?



Kuntavaaleihin on vielä aikaa, mutta yksi asia on selvä. Voimasuhteet Kokkolan paikallispolitiikassa ovat liikkeessä. Tähän on kaksi syytä: keskustan, sosiaalidemokraattien ja vihreiden ääniharavat Tuomo Puumala, Jutta Urpilainen ja Terho Taarna eivät ole lähdössä ehdolle.