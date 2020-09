Näyttelyssä merkityksellisiä teoksia – Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulun lopputyöt nähtävillä Kellarigalleriassa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Jos kaikki olisi mennyt toisin, Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulun lopputyönäyttely olisi nähty Galleria Artistassa viime keväänä. Mutta kuten tiedetään, väliin tuli korona.

Jos tilanteesta jotain hyvää hakee, nuoret saivat lopputyön tekemiseen lisää aikaa. Esimerkiksi Alma Koski-Vähälä arvioi, että hänen teoksensa ei olisi valmistunut toukokuuhun mennessä.

Koski-Vähälä käytti kevään ja kesän ajan hyödyksi, ja niinpä maanantaina kuvataidekoulun Kellarigalleriassa aukeavassa näyttelyssä nähdään hänen taidokas teoksensa. 3-osaisen teoksen jokaisessa osassa on käsi eri asennossa.

– Se kuvaa itsensä etsimistä. Halusin, että lopputyö olisi itselleni merkityksellinen, Koski-Vähälä kertoo.

Teos on toteutettu liidulla mustalle pohjalle. Koski-Vähälä teki sitä vuoden.

Teoksissa näkyy monia tekniikoita. Markku Jokela

Neea Oinaksen lopputyössä on kaksi erilaista, taitavaa grafiikantyötä. Toinen on yksittäinen, isompi paperilitografia, toinen viivasyövytyksellä tehty sarja. Kaikissa aiheena on hevonen. Eikä mikä tahansa hevonen, vaan Oinaksen oma, jolla hän kilpailee esteillä.

Oinakselle oli päivänselvää, millä tekniikalla hän lopputyönsä toteuttaa.

– Kun kokeilimme kuvataidekoulussa grafiikkaa, se tuntui heti omalta. Siinä on niin paljon eri vaiheita, se on mielenkiintoista.

Yksittäisen grafiikanteoksen parissa Oinas alkoi työskennellä heti viime syksynä, mutta sarjan hän keksi joululoman aikana. Se ehti kuitenkin hyvin mukaan kokonaisuuteen.

Sarjakuvassa riittää värejä. Markku Jokela

Maija Tuukkasen lopputyö on 11-sivuinen sarjakuva, jonka hän on toteuttanut vesiväreillä. Suomenkielinen kertomus viehättää värikkyydellään.

– Valitsin vesivärit, koska siinä saa juuri sellaisia värejä kuin haluaa. Esimerkiksi tusseilla tehdessä jokin väri saattaa vaikka loppua, Tuukkanen toteaa.

Näyttelyssä on esillä myös Janette Lemun sarjakuva juoni- ja hahmosuunnitelmineen.

Teosten lisäksi näyttelyssä on nähtävänä portfoliot, joissa kerrotaan lopputyöprosessien etenemisestä.

Kuvataidekoulun lopputyö edellyttää pitkäjänteistä, itsenäistä työskentelyä. Sen tekemisen voi aloittaa vähintään 2-3 vuoden työpajaopintojen jälkeen. Yleensä sen tekemiseen käytetään yksi lukuvuosi.

Oinas sanoo olevansa tyytyväinen lasten ja nuorten kuvataidekoulun antiin. Hän aloitti koulun 5-vuotiaana, joten takana on jo pitkä aika taideharrastusta.

Kuvataidekoulussa tutustutaan laajasti eri menetelmiin, ja Tuukkanen ja Oinas sanovatkin lopputöissä käyttämiensä tekniikoiden lisäksi myös piirtävänsä ja maalaavansa.

– Nyt olen innostunut valokuvauksesta ja videosta, Oinas lisää.

Kaikki nuoret taiteilijat arvioivat, että taide tulee jäämään heille harrastukseksi myös kuvataidekoulun loppumisen jälkeen.

Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulun lopputyönäyttely Kellarigalleriassa 7.9.-1.10.