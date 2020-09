Tiina Ojutkangas Kokkolan 400-vuotispäivänä: Heja Kokkola, rouhea ja rakas kaupunki

Kokkola täyttää tänään 400 vuotta. Maailmassa, jossa kaikki tuntuu muuttuvan koko ajan nopeammin, se on uskomattoman pitkä aika ihmisten elämää ja kohtaloita. On kiehtovaa yrittää kuvitella, millaista elämää satoja vuosia sitten on eletty.

Lähes päivälleen 30 vuotta sitten muutin itse Kuopiosta Kokkolaan. Opiskelujen jälkeen oli mahdollisuus miettiä, millaisen seikkailun haluaisin. Kuvittelin valitsevani Kokkolan vuodeksi: kaksikielisen satamakaupungin, meren, Keski-Pohjanmaan. Muuttaa nyt kaupunkiin, jossa on viettänyt muuttoa ennen 12 tuntia. Riski kannatti ottaa.

Itäsuomalaiselle Kokkola henki jännittäviä ja kiehtovia asioita. Olin ihastunut kamariorkesteriin ja sinkkitehtaaseen, kompaktiin keskustaan, Neristaniin. Myöhemmin ilahduin, kun kauniit lähialueet tulivat osaksi Kokkolaa.

Minulle kerrottiin, että Kokkolaan on vaikea sopeutua. Ihmiset eivät niin vain ota osalliseksi. Jos ei ole syntyperäinen, ei tule kokkolalaiseksi ikinä. Näin voi tietysti olla, mutta ehkä meille muualta tulleille kannattaa antaa mahdollisuus. Toiveissa on, että Kokkolaan muutettaisiin muualta, jopa kaukaakin. Sain tilaisuuden.

Sitä paitsi Kokkolaan voi kotiutua ja Kokkolaan voi rakastua. Joskus ulkopuolinen löytää hienouksia sieltä, missä paljasjalkaiset eivät sitä näe. Teollisuus, satama, laivat, hieno kulttuuri, koulutus, arjen helppous, hyvä sairaala, meren tuoksu ovat asioita, joita voi luetella. Sekin on hauskaa, että ”small talk” on käden heilautus tai ujohko hymy.

Olennaista on kuitenkin se jokin tunnelmaan liittyvä asia. Yhtä aikaa rouhea, vireä, arkinen ja niin vaatimaton. Kokkolasta tekee mieli pitää huolta ja joskus vaikka sanoa, että ole ylpeä itsestäsi.

Olen muuttanut Kokkolaan kaksi kertaa ja vapaaehtoisesti. Välillä piti olla kuusi vuotta poissa, että osasi uudestaan ihastua.

Vi karlebyborna kan festa i dag. Vi bor i staden, som har en fin historia och massor av möjligheter också i framtiden. Vi skulle kunna tänka stort och göra saker, som hörs ända till huvudstaden. Här kommer det 400-åriga Karleby.

Stort grattis! Paljon onnea!