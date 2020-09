Lukijan mielipide: Katri jatkoon!

Seitsemän miljoonan vuositulot, 6 tunnin päivät, kikytunnit, vappusatanen ym. herättävät tunteita. Tavallinen ihminen elää jokapäiväistä elämää pystymättä vaikuttamaan niihin. Luottamus poliitikoihin on mennyt eikä ole keinoja siihen vaikuttaa.

Kansan kahtiajakoon ei ole pystytty vaikuttamaan, osa kansasta syrjäytyy eikä meidän poliitikot kykene sitä muuttamaan. Epäoikeudenmukaisuudet ovat asia, jota me ihmiset emme siedä. Mielestäni 7 miljoonan vuositulot ovat sitä. Toisaalta ymmärrämme, että ei niitä satasiakaan helposti saa vaikka se mukavalta tuntuisi, ja työpäivän pituuksia on jo monenlaisia.

Katri Kulmuni on pohjoisen ihmisiä, sillä on merkitystä. On hyvä ymmärtää erilaisten ihmisten elämäntapoja ja elämää. Tiedämme kuinka vaikeaa ihmisten on sietää tai ymmärtää toisille ihmisille tärkeitä asioita, mm. tarhaus ja maanviljelys ovat usein esillä mediassa raflaavin otsikoin saastuttajana ja vääryytenä. Sen sijaan ketään ei syytetä mikromuoveista! Yksityisautoilua kritisoidaan, vaikka tarvittavaa julkista liikennettä ei ole saatavilla.

Keskustalainen politiikka on nyt tulevana viikonloppuna risteyskohdassa, palaako Keskusta juurilleen vai tavoitteleeko se pikavoittoa! Juurilleen palaamisella tarkoitan ihan Santeri Alkion oppeja, ne kun ovat niin ajankohtaisia. On pidettävä kiinni perusperiaatteista.

Keskustalaisuus on mielestäni sitä, että ihminen voi tuntea hallitsevansa omaa elämäänsä ja tulee toimeen omalla palkallaan, on hän sitten yrittäjä tai työntekijä. Se on myös sitä, että vaikeuksia voi olla kenellä tahansa mutta niihin saa apua yhteiskunnalta. Sivistys, koulunkäynti ja työ ovat oikeastaan uudestaan nousseet tärkeimmiksi asioiksi perheissä, emme olekaan niin täydellisiä kuin olemme luulleet.

Katrilla on selkeät tavoitteet ja suuntaviitat politiikassa, hän on vastuullinen ja periaatteellinen. Arvostan ihmistä, joka uskaltaa puolustaa oikeita asioita, vaikka häntä vastustetaan ja nimitellään. Uskon, että ne keskustalaiset, jotka tympääntyivät edellisen hallituksen aikana, ajattelevat samalla tavalla kuin minä. Tarvitsemme uutta katsantoa Keskustassa. Se on Katri Kulmuni.

Elina Toivonen

Kokkola