Lukijan mielipide: Vuoden puheenjohtajana ja Kulmuni jatkoon!

Puolueen kannatus on laskenut tasaisesti viimeisten vuosien aikana. Poikkeuksena olivat vuoden 2015 eduskuntavaalit joissa puolue voitti 14 paikkaa. On kuitenkin todettava tuostakin voitosta se, kun edellisissä vuoden 2011 vaaleissa menetimme peräti 16 paikkaa. Samoin on hyvä muistaa, että vuoden 2015 vaaleissa parasta vaalityötä Keskustalle teki todellisuudessa Kataisen-Stubbin hallitus? Sen linjahan oli sekaisin kuin seinäkello – äänestäen omia esityksiään vastaan eduskunnassa. Viime vaaleissa Keskusta koki historian suurimman tappion menettäen 18 eduskuntapaikkaa.

Käsi sydämelle, puolueen isot pojat ja tyttäret. Voiko tästä puolueen nykytilasta syyttää vuoden puheenjohtajana toiminutta Katri Kulmunia? Puolueen kannatus ei sillä nouse vaikka puheenjohtajaa vaihdettaisiin joka vuosi? Kun Sipilä jätti puolueen puheenjohtajuuden vuosi sitten syyskuussa Kouvolassa ja Kulmuni valittiin puheenjohtajaksi – muuten äänin 1092–829 – puolueen kannatus oli tuolloin syyskuussa Ylen gallupissa 11,6 %. Tämä lähtötilanne on hyvä muistaa millaisesta lähtökohdista vuosi sitten lähdettiin. Tuntuuhan erikoiselta – eipä taida puolueen historiasta tällaista löytyä – ollaan puheenjohtajaa vaihtamassa vaikka Kulmunin johdolla puolue ei ole käynyt yksiäkään vaaleja?

Miten voidaan uudelta puheenjohtajalta vaatia että puolueen kannatus olisi pitänyt nousta jo tämän eriskummallisen poliittisen vuoden jälkeen? Tapahtumia on riittänyt ja koko maailma on kontallaan eikä kukaan tiedä mitä Korona vielä tuo tullessaan? Kun luottamus kerran menetetään, sen takaisin saaminen vaati pitkäjännitteistä ja johdonmukaista toimintaa. Politiikassa saavutetut "pikavoitot" yleensä sulavat yhtä nopeasti kuin ovat tulleetkin.

Järkevintä ja viisainta, mitä puoluekokous tässä tilanteessa päättää, niin se valitsee Katri Kulmunin jatkamaan ja antaa näin mahdollisuuden puolueen käydä kunnallisvaalit hänen johdollaan. Se on vasta todellinen gallup ja siitä ei ole valitusoikeutta – tuloksenkin voi historiasta aina tarvittaessa tarkistaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Heikki Jokinen

Ylivieska