Kansanedustaja Heikki Autto Rovaniemeltä valittiin kokoomuksen puoluevaltuuston johtoon

Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Heikki Autto Rovaniemeltä Porin puoluekokouksessa. Hän voitti äänin 358,6 puoluevaltuuston johtoon ehdolla olleen, kasvatuksen ja koulutuksen toimialasta vastaavan Helsingin apulaispormestarin, Pia Pakarisen. Pakarinen sai 262,8 ääntä.

Kokoomuksen puoluekokousäänestyksissä on olemassa myös äänten murto-osia niiden puolueyhdistysten osalta, joiden äänimäärä ei riitä kokonaisiin ääniin.

Heikki Autto, 36, on toisen kauden kansanedustaja Rovaniemeltä. Hän on syntynyt Enontekiöllä. Koulutukseltaan Autto on hallintotieteiden maisteri. Hän on toiminut kokoomuksen järjestösihteerinä, Suomen Yrittäjien elinkeinopoliittisena asiamiehenä ja Lapin yliopiston yhteyspäällikkönä.

Auton perheeseen kuuluu vaimo ja neljä lasta.

Autto oli ehdolla puoluevaltuuston johtoon jo Turun puoluekokouksessa 2018. Autto ja Aura Salla kävivät kokoomuksen puoluekokoushistorian täpärimmän puheenjohtajavaalin Turun kokouksessa. Autto hävisi Sallalle puheenjohtajan paikan alle yhdellä äänellä.

Aura Salla pyysi eroa puoluevaltuuston puheenjohtajan tehtävästä toukokuussa, koska hänet valittiin yhdysvaltalaisen teknologia-alan yrityksen Facebookin EU-asioiden johtajaksi.