Lukijan mielipide: Oppivelvollisuuden pidentäminen – kenellä pallo hukassa?

Leipoessa ei hiiva auta, kun leipä on jo uunissa!

Oppivelvollisuuden pidentäminen on mm. Vasemmistoliiton ja istuvan opetusministerin mielestä suurin ja varmin keino hoitaa sekä nuorten syrjäytyminen, taata heidän hyvinvointinsa, sekä lisätä työllisyyttä. Ja tämä koronapandemian keskellä!

Voi kun nämä edellä mainitut suuret asiat hoituisivatkin näin yksinkertaisella ”tempulla”. Ihan väkisin tulee mieleeni myös ikivanhat sadut hölmöläisistä, jotka jatkoivat liian lyhyttä peittoa leikkaamalla peiton alapäästä palasen ja ompelemalla sen yläpäähän. Oppivelvollisuuden jatkaminen muistuttaa liian paljon tätä vanhaa satua. Satuiluun ei nyt ole aikaa eikä varaa.

Tiukkaa väitettäni perustelen neljänkymmenen vuoden opettajakokemuksella eri kouluasteilla.

Pätevät opettajat päivähoidosta toiselle asteelle ovat suomalaisen koulun tärkein perusta. Ilolla olen pannut merkille, että Kokkolan yliopistokeskus aloittaa varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksen. Nimenomaan opettajien. Lastentarhanopettajiksi koulutetut töihin päiväkoteihin. Muun koulutuksen saaneet vastaavat lasten perushoidosta.

Alakouluilta alkava riittävä oppilaanohjaus yhdessä nuoren kokonaisvaltaisen tukemisen kanssa ovat oleellisia toimia vahvistaa siirtymistä toisen asteen opintoihin, oikea-aikaisen, riittävän ja monipuolisen tuen kanssa yhteistyössä huoltajien kanssa.

Kaikki liikenevät resurssit tulisi kohdentaa oppivelvollisuuden alkutaipaleelle. Toisaalta kysyn: Kuinka paljon on liikeneviä resursseja juuri nyt ja lähivuosina?

Tehokkain ja varmin hyöty saadaan tukemalla lasta/oppilasta laadukkaassa päivähoidossa ja peruskoulun alakoulun aikana. Ja sitten hyvä yhteistyö alakoulun ja yläkoulun kanssa takaa riittävät tiedot ja taidot toisen asteen koulutuksessa selviämiselle. Toisella asteella ovat myös hyvät tukitoimet.

Monien kuntien talous on heikolla tolalla, ja oppivelvollisuuden pidentämisen tuomat lisäkustannukset otetaan pois jostakin muualta: tukitunneista, koulunkäynnin ohjaajista, kuraattoripalveluista jne. Juuri niistä tukipalveluista, joilla on suuri merkitys heikoimmille, hitaammille ja muuten vaikeassa tilanteessa oleville yksittäisille oppilaille. Hyvät oppilaat menestyvät aina.

Oppivelvollisuuden pidentäminen tarkoittaisi pidennystä kaikille oppilaille, niillekin, jotka selviävät toiselta asteelta ilman jatkovuotta. Maksuttomuudella on kahtalaisia vaikutuksia. Kokemuksesta tiedetään, että kun jokin palvelu on ilmaista, se menettää merkityksensä, ja siihen suhtaudutaan välinpitämättömästi. Varattomilla opiskelijoillahan on jo nyt mahdollisuus saada tukea oppimateriaalien hankintaan

Tukea tarvitsevien Kolmiportainen tuki- malli näyttää toimivan niin, että oppimistavoitteet lasketaan niin alas, että selviää seuraavalle luokalle tai seuraavalle asteelle. Toisella asteella ihmetellään opiskelutaitojen heikkoa tasoa. Tämä tukimalli näyttää sulkeneen pois vanhan käytännön, luokan kertaamisen. Joillekin yksittäiselle oppilaalle luokan kertaaminen on ollut tehokas tapa parantaa arvosanoja, kasvaa, ja kohottaa itsetuntoa. Luokan kertaaminen on tehokkainta alakouluvaiheessa. ”Kymppiluokalle” on aina mennyt muutama oppilas.

Jos olisi liikeneviä resursseja, ne tulisi käyttää harrastusmahdollisuuksien turvaamiseen kaikille lapsille ja nuorille. Aineopettajien käyttäminen alakoulun yläluokilla (5-6) tukee yläkoulussa oppilaan menestymistä ns. tärkeissä aineissa kuten kielissä ja matematiikassa. Tämä myös pehmentää alakoulu - yläkoulu nivelvaihetta.

Tiedän, että jopa peruskoulun varassa olevissa, entisissä oppilaissani, on niitäkin, jotka ovat menestyneet esim. yrittäjinä, eivät ole syrjäytyneet. Kohdalleni on osunut myös oppilaita, joiden eteen on tehty kaikki mahdolliset tukitoimet, he ovat suorittaneet useampia toisen asteen tutkintoja (omaehtoinen pidennetty oppivelvollisuus), ja siitä huolimatta joidenkin on vaikea kiinnittyä työelämään. Tämä kasvatusrealismia ei kasvatuspessimismiä.

Tosiasioiden tunnistaminen sattuu. Oppivelvollisuuden pidentäminen ei tuota niitä tuloksia, joihin jotkut uskovat.