Kannuksen yhtymäkokousedustajan kommentti Korpelan yhtymäkokouksen laillisuudesta

Pentti Untinen kantoi huolta Korpelan voiman 26.8 pidetyn yhtymäkokouksen laillisuudesta. Toimin tuossa kokouksessa puheenjohtajana, ja koen velvollisuudekseni oikaista virheelliset väittämät.

Käytäntönä on, että ennen yhtymäkokousta jokaisen kokousedustajan valtakirja tarkastetaan ja siten väittämä Toholammin edustajien kokoukseen osallistumisesta ilman valtuutusta ja sen johdosta syntyneestä laittomasta kokouskulusta, on jo lähtökohtaisesti mahdoton. Toholammin kunnanhallitus on valinnut kokousedustajansa sekä valiokunnan jäsenensä aivan asianmukaisesti 22.6 pitämässään kokouksessa harkitusti hyvissä ajoin, koska seuraavan yhtymäkokouksen päivämäärästä emme kukaan tienneet. Tämän voi jokainen itse todeta lukemalla pöytäkirjat loppuun asti. Toholammin edustajilla oli lisäksi kunnanjohtajansa kirjoittama erillinen valtakirja kyseiseen kokoukseen koska 22.6 tehdyssä päätöksessä tarkka kokouspäivä ei vielä ollut tiedossa.

Mitä tulee 26.6 Sievissä pidetyssä yhtymäkokouksessa tehtyyn päätökseen tilapäisen valiokunnan asettamisesta ja siitä seuranneesta kuntalaisvalituksesta, ei senkään perusteella voida väittää, että yhtymäkokous olisi toiminut lain vastaisesti valitessaan keskuudestaan valiokunnan tai että jo toiminnassa olevalla valiokunnalla ei olisi toimivaltuutta.

Valituksia ja toimenpidekieltoja on toki lain mukaan lupa esittää kaikista kunnallisista päätöksistä, eri asia on, miten hallinto-oikeus itse asian aikanaan toteaa. Asia etenee niin kauan kunnes mahdollinen pysäytys hallinto-oikeuden päätöksellä ilmoitetaan.