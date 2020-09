Eduskunnassa on istunut yli 20 kokkolalaissyntyistä kansanedustajaa – Katso lista täältä



Next

Kokkolasta on vuodesta 1907 lähtien ollut eduskunnassa yli 20 kansanedustajaa. Tosin rajanveto Kokkolaan on varsin väljä eli kokkolalaisiksi kansanedustajiksi on luokiteltu myös liitoskunnissa eli Kaarlelan ohella myös Kälviällä ja Lohtajalla syntyneitä, vaikka osa heistä onkin kansanedustajana toimiessaan asunut ja vaikuttanut muualla.