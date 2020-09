Anders-kirjastot innostavat koululaisia lukemaan digilukudiplomilla – ReadHour -kampanja haastaa lukemaan tunnin tiistaina, Keskipohjanmaan näköislehtikin avoinna

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Anders-kirjastot ovat julkaisseet alakouluikäisille tarkoitetun digilukudiplomin. Perinteisen, lähinnä paperiseen kirjalistaan perustuvan lukudiplomin sijaan kyse on verkkosivustosta, jota voi käyttää myös mobiililaitteella.

Joka luokka-asteelle on edelleen omat kirjalistansa, mutta kirjojen esittelyihin on liitetty muun muassa äänitehosteita sekä linkkejä kirjavinkkivideoihin. Myös kirjasta tehtyihin elokuviin ja äänikirjoihin löytyy linkkejä, ja isommille koululaisille on tehty kirjavinkeistä podcasteja.

Digilukudiplomi sai alkunsa Kaustisen kirjastossa työskentelevän kirjastovirkailija Susanne Mikkolan ideasta.

– Aloin miettiä, miten lapsia ja nuoria saataisiin kiinni siellä, missä he ovat eli netissä. Tein aluksi paperisia kirjavinkkilistoja, joissa oli linkkejä elokuviin ja suosituksiin.

Ideasta innostuttiin Anders-kirjastojen kokouksessa, ja digilukudiplomia kehittämään perustettiin Avin rahoittama hanke. Projektin aloitti opinnäytetyönään Seinäjoella kirjastoalaa opiskellut Mira Pohjonen, ja työtä on jatkanut Anders-kirjastojen oma työryhmä.

Vastaavaa lukudiplomia ei Susanne Mikkolan mukaan ole aiemmin ollut Suomessa.

Digilukudiplomi löytyy Anders-Finna -verkkokirjastosta ja jokaisen kirjaston omien verkkosivujen kautta. Se on avoin kaikille, ja Mikkola hoksauttaakin, että sieltä voi vapaasti hakea lukuvinkkejä tai vaikka etsiä sukulaislapselle sopivaa luettavaa lahjaksi.

Uusi diplomi on ollut nyt käytettävissä pari viikkoa. Koulut voivat käyttää sitä itsenäisesti, joten tarkkaa tietoa sen suosiosta ei ole. Mikkola kuitenkin arvelee sen kiinnostaneen.

– Meille tuli heti ensimmäisenä aamuna yhdeltä Kaustisen koululta soitto, että kerätkää kaikki diplomissa olevat kolmos-nelosten kirjat koulun käyttöön.

Sivustolla on myös lukemiseen liittyviä tehtäviä. Niiden tekeminen ja palkintojen jakaminen diplomin suorittaneille on koulujen harkinnassa.

Anders-kirjastoihin kuuluvat Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Koivuhaan, Kokkolan, Kälviän, Lestijärven, Lohtajan, Toholammin ja Ullavan kirjastot.

Tiistaina 8.9. vietetään YK:n lukutaitopäivää sekä Lasten ja nuorten säätiön järjestämää Read Houria, jossa tavoitteena on saada ihmiset lukemaan tunnin ajan kello 14–15.

Read Hour -kampanjan tavoitteena on nostaa erityisesti nuorten hiipunutta lukuintoa. Viimeisimmän PISA-mittauksen mukaan jopa joka kahdeksas nuori valmistuu peruskoulusta ilman riittävää lukutaitoa, ja kaksi kolmasosaa pojista lukee vain, jos on pakko.

Keskipohjanmaa-lehtikin viettää lukutaitopäivää, ja sen kunniaksi näköislehti on tiistaina vapaasti luettavissa.

Lasten ja nuorten säätiön tekemän kyselyn mukaan vain joka viides yläkouluikäinen lukee usein vapaa-ajallaan, mutta noin puolet kuitenkin seuraa verkossa uutismedioita useita kertoja viikossa.

Susanne Mikkola jakaa yleisen huolen nuorten lukuinnon hiipumisesta mutta sanoo, että Kaustisella tilanne on hyvä:

– Meidän kirjastossamme on tosi hyvät lasten ja nuorten lainausluvut, ja meillä myös käy paljon koululaisryhmiä.

Vuodesta 2002 kirjavinkkausta tehnyt Mikkola toteaa, että kirjan valintaan pitäisi paneutua hyvin tarkasti. Huonon kokemuksen jälkeen nuorta voi olla vaikea innostaa uudelleen lukemisen pariin.

Mikkola iloitsee lukemista esiin tuovista urheilijoista, joista esimerkki on oman lukupiirinsä perustanut jääkiekkomaalivahti Kevin Lankinen.

– Miehinen esimerkki on pojille tärkeää. Olisi hyvä, kun lukeminen olisi yhtä coolia kuin pelaaminen!