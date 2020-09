Rödsön kyläyhdistys mukana huutokaupassa: "Rödsön koulu on ollut kylän keskus yli sadan vuoden ajan"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Rödsön kyläyhdistys on lähtenyt mukaan Rödsön koulusta verkossa käytävään huutokauppaan. Kokkolan kaupunki myy verkkohuutokaupan avulla kiinteää omaisuuttaan. Näiden kiinteistöjen joukossa on myös Rödsön vuonna 1903 rakennettu koulurakennus.

– Rödsön koulu on ollut kylän keskus yli sadan vuoden ajan, totta kai olemme kiinnostuneet rakennuksesta. Meille on tärkeä suojata kylähengen säilyminen jatkossakin, ja siihen kyläkoululla, sellaisella yhteisellä tilalla, on tosi suuri merkitys, kyläyhdistyksen puheenjohtaja Niklas Kankkonen sanoo.

Kankkonen kertoo, että kyläyhdistys on käynyt neuvotteluja koulun kohtalosta keväästä lähtien, niin Kokkolan kaupungin kuin erinäisten yhteistyötahojen kanssa.

– Olemme lähteneet luottavaisin mielin huutamaan koulurakennusta, ja samalla miettineet millaiseen käyttöön siitä voisi olla. Yksi vaihtoehto on päiväkerho tai yhden ryhmän päiväkoti.

Kyläyhdistys on myös pyöritellyt keskusteluissa ajatusta yrityshotellista, jossa muutama yritys vuokraisi itselleen toimipisteet.

– Näissä molemmissa tapauksissa Rödsön koululla voisi toimia myös lounasravintola, Kankkonen visioi.

Rödsön koulukiinteistö vaatii melkoisen remontin ennen kuin siitä olisi esimerkiksi päiväkodin tai kerhon tiloiksi.

– Koulun ympäristöhän on juuri sellaiseen idyllinen, sillä meillä on vieressä metsä, meri ja joki – ja leikkipuistokin valmiina. Mutta sitten itse rakennuksesta löytyy aika tavalla isojakin korjaustarpeita, etenkin koulun lämmitysjärjestelmä on tullut tiensä päähän.

Kankkonen kertoo, että aivan yhtä hyvin Rödsön kyläyhdistyksen yhteistyökumppanina voisi toimia vaikkapa urheiluseura – tai oikeastaan mikä tahansa yritys tai yhdistys.

– Suhtaudumme enemmän positiivisesti kaikenlaisiin yhteistyöehdotuksiin, joilla Rödsön kyläkoulun säilymistä voi edesauttaa.

