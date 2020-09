Lukijan mielipide: Miksi rikkoa, miksi ryöstää? – Moni kalastuspaikka on loppunut ryöstökalastukseen ja hiipuviin luparahoihin

On hämärtynyt käsitys valtion kunnan tai kauppakeskuksen omaisuudesta, keitä nämä ovat, miten näiden omaisuuteen pitäisi suhtautua. Piirretään suuri naisten vaakuna valtion virastotalon seinään, tuhotaan kuntakeskuksen kukkaistutuksia tai potkaistaan kauppakeskuksen ikkuna rikki, vaikka terve järki sanoo mehän nämä kaikki maksetaan veroina tai tavaroiden hinnoissa, silti emme kansalaisina toimi tehokkaasti tällaisen ilkivallan poistamiseksi.

Ennen oli savotta kämpillä ankara laki, varastaminen kämppäkaverilta oli hirvittävin rikos, vaati niin sanotun sakin hivutuksen. Tämän päivän savotta on esimerkiksi valtion ylläpitämä perhokalastuspaikka Ahvenlampi Sievissä, jonne istutetaan lupa maksuilla kirjolohta. Monilla on käsitys että ilman lupaa tai muilla kuin perhokalastus välineillä kalastaa niin lyö linssiin Metsähallitusta. Olen 50 vuotta kalastanut näillä istutusvesillä enkä ole tavannut Metsähallitus -nimistä kalakaveria, kyllä ovat olleet Jussi, Veikko, Kari tai Saara -nimisiä.

Vuosien mittaan on moni kalastuspaikka loppunut ongelmaan ryöstökalastuksesta ja luparahojen vähyyteen. Toisin sanoen kalastussääntöjä rikkova ei riko Metsähallitusta vastaan vaan toisia kalastajia jotka huolehtivat lammen istutusten rahoittamisesta. Tahnapallojen löytyminen Ahvenlammelta syö uskottavuutta, miksi minä noudatan rajoituksia ja muita sovittuja kalastustapoja kun ei muutkaan?

Usein kuulee puhuttavan sakin hivutuksesta näitä rikkojia kohtaan, pitää välttää kaikenlaista väkivaltaa, väkivalta jättää aina koston siemenen.

Olen nähnyt näitä erätarkastajien tavoittamia sääntöjen rikkojia ja he ovat minun silmissäni varkaita lopun elämää, sellainen uskomus että voi käydä kenenkään näkemättä kalavarkaissa on itsensä pettämistä, alkaa olla jokaisella kamera taskussa ja monilla on auto- ja riistakamerat, rekisterinumeron omistajan voi tarkistaa. Usein kuulee, että sen niminen kaveri oli tahnaongella Ahvenlammelle. Jos tuntuu siltä, että kestää varkaan maineen, niin vähäsen asian takia kun väärillä välineillä kalastamisen niin siitä vain. 18 euron luvalla saa ottaa korkeintaan kolme kalaa, kalat ovat noin kilon painoisia ja elävänä tuotuna järveen maksava noin kymmenen euroa kilo, ei mitenkään ole mahdollista saada aina kaikkien kolme kalaa lupaa kohti.

Ilman lupaa kalastajia on tosi vähän siitä pitää huolen paikallinen erätarkastaja, ainoastaan perhovälineillä kalastettaessa jää kaloille suoja-alue keskijärveen ja kaloja riittää tasaisesti pyynti kaudella tasaisesti, uistimella ja syötti ongella ulottuu koko lampeen.