Lukijan mielipide: Ammattitaitoinen, osaava poliitikko – Olisiko jo korkea aika parantaa ostovoimaa veroja keventämällä?

Lauantain lehdessä Antti Savela hehkuttaa Sanna Marinin ulostuloa Kaipolan tilanteesta. Olen täysin eri mieltä, että hänestä olisi kehittynyt lyhyessä ajassa ammattitaitoinen ja osaava poliitikko!

Ammattitaitoinen, osaava politiikko on rakentava ja maan etua ajatteleva karismaattinen henkilö. Ammattitaidoton, osaamaton politiikko on ylimielinen ja haukkuu henkilöitä julkisesti, jotka eivät ole hänen kanssaan samaa mieltä. Ammattitaitoinen politiikko olisi tarttunut ennemminkin rakentavasti ongelmaan, että miksi suuryritykset sulkevat tehtaansa ja poistuvat Suomesta! Ammattitaitoinen, osaava politiikko on yhteistyökykyinen ja rakentava.

Ammattitaitoinen, osaava politiikko olisi ehdottomasti tuonut esille ajatuksia, että miten hallitus voisi edesauttaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä globaalissa kilpailussa. Tietenkin hyvällä yhteistyöllä, eikä riitelemällä. Suomen talous elää suurelta osin vientiteollisuuden varassa, joten siellä klilpailukyvyn säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää. Meillä on osaavaa ammattitaitoista työvoimaa, kaikki se pitää saada tuottamaan hyvinvointia Suomelle. Työnteolla on Suomi vaurastunut ja on pystytty pitämään huolta myös vähäosaisista ja ikääntyneistä.

Meillä korotetaan energiamaksuja, koska se on tasavero, koskee niin pienituloisia kuin paremmin pärjääviä. Liikkuvat ihmiset ajetaan taloudelliseen ahdinkoon, logistiikan kustannukset nousevat ja se näkyy hinnoissa, sekin on ns. tasaveroa. Selitys polttonesteiden indeksikorotukselle oli suoranainen vitsi. Miten meidän sitten käy, kun öljyn maailmanmarkkinahinta palautuu pikkuhiljaa ennalleen?

Suomalaisen työntekijän asema alkaa olla tukala, verottaja vie jo palkasta suuren osan ja sitten jos mietitään kokonaisveroastetta, niin alkaa jo huimaamaan. Olisiko jo korkea aika parantaa ostovoimaa veroja keventämällä? Historia osoittaa, että aina, kun veroja on kevennetty, niin verokertymä on noussut. Palkankorotukset eivät lisää ostovoimaa, päinvastoin hinnat nousevat ja kilpalukykymme heikkenee entisestään!

Tämän tosiasian ymmärtävät varmasti sekä työntekijä-, että työnantaja järjestöt. Syyskuun budjettiriiheä mielenkiinnolla odotellessa ja tietenkin erittäin ankaraa palautetta odotellessa.