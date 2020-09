Näkökulma: Koulukiusaaminen ei ole selitys ihmisten silpomiselle ja tappamiselle

Rikolliset selittävät liiankin usein elämäntapaansa rikosten poluille "joutumisella" tai "ajautumisella".

Niin kuin jossakin olisi jokin itsestä riippumaton voima, joka työntää ihmisen tekemään vääriä tai pahoja asioita. Niin kuin rikosten tekeminen ei olisi valinta.

Pohjois-Savon käräjäoikeus alkoi tiistaina käsitellä vuosi sitten kuopiolaisessa oppilaitoksessa ja ostoskeskuksessa tapahtunutta väkivaltaista hyökkäystä. Teko tapahtui, kun vuonna 1994 syntynyt mies silpoi summittaisesti luokkatovereitaan ja muita ihmisiä yli metrisellä miekalla.

Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeutta muun muassa murhasta ja 20 murhan yrityksestä. Mies on tunnustanut teot.

Hänen tarkoituksenaan oli tappaa mahdollisimman paljon sivullisia ihmisiä, kuolla poliisin luotiin ja painaa nimensä tällä tavoin kansakunnan muistiin. Kuulustelukertomustensa perusteella hän näki itsensä muiden ihmisten yläpuolella olevana suunnannäyttäjänä, joka saisi opiskelutovereitaan ja opettajiaan tappamalla ihmiset miettimään niiden tunteita, joilla menee huonosti.

Kuulusteluissa mies kertoi, että häntä oli kiusattu. Hän puhui toivottomuudentunteistaan ja siitä, miten koki elämänsä turhaksi.

Siksi hän päätti murhata mahdollisimman monta sivullista.

Niin kuin kiusatuksi joutuminen, todennäköisesti siitä seuranneet mielenterveysongelmat ja syrjäytyminen olisivat syitä väkivaltaan. Niin kuin irrationaaliset tunteet olisivat ohjanneet hänet toimintaan, eikä hän olisi tehnyt järjetöntä ja raukkamaista valintaansa itse.

Rikolliseksi tai murhaajaksi ei ajauduta.

On totta, että monilla rikollisilta on puuttunut lapsuudessa turvaa, huolenpitoa ja rakkautta. On totta, että ihminen hakee erityisesti lapsena ja nuorena hyväksyntänsä sieltä, mistä sitä saa.

Kylmä koti sysää kadulle palelemaan, ja sieltä löytyy muita kohtalotovereita. Samanlainen tausta yhdistää.

Jokaisen ihmisen perustarve on tulla hyväksytyksi ja rakastetuksi. Tarvitsijoita on enemmän kuin antajia, maailmassa on virhe.

Sama virhe vaivaa kaikkea elämässä. On helpompi rikkoa kuin rakentaa, viedä toisen omaa kuin ansaita itse, jättää kesken kuin tehdä loppuun, halveksua kuin kunnioittaa, ylpistyä kuin nöyrtyä.

Joka kerta, kun ihminen päättää mennä helpoimman kautta tai hakea hyväksyntää väärillä teoilla, hän tekee valinnan.

Hän valitsee rikkoa sääntöjä ja lakia. Hän valitsee varastaa ja tuhota. Hän valitsee loukata ja satuttaa toisia ihmisiä.

Hän valitsee asettua itse rakentamaansa valheelliseen valtaistuimeen, jossa hän ottaa oikeudekseen vammauttaa ja tappaa muita ihmisiä.

Näille valinnoille ei ole lieventäviä selityksiä.

Kurja lapsuus, koulukiusatuksi joutuminen, päihteidenkäyttö, puolison pettäminen, mielenterveysongelmat, huono seura ja kaikki muu ovat vain taustakohinaa, vastuussa on valinnan tehnyt ihminen itse.

Vanha sanonta sanoo, että kun koiraa potkii tarpeeksi kauan, se puree. Mutta ihminen ei ole koira.

Rehellisyydessä vaikeinta on se, että se edellyttää ensisijaisesti rehellisyyttä itselleen. On vaikea myöntää tekojensa vääryys tai pahuus, jos samalla oikeuttaa ne itselleen.

Yhtäkään valintaa ei voi tehdä, ellei samalla ainakin jollakin tasolla hyväksy sitä ja myönnä itselleen oikeutta tehdä se.

Oikeutus on tietenkin väärien ja pahojen tekojen kohdalla pelkkää kukkua, itselleen valehtelemista.

Pohjimmiltaan kyse on laiskuudesta ja pelkuruudesta.

Pelosta yrittää päihittää sinnikäs mielikuva itsestään normaaliin elämään kykenemättömänä luuserina, joka ei pysty parempaan. Laiskuudesta valita se enemmän henkistä ja usein myös fyysistä kanttia vaativa tapa selvitä elämässään eteenpäin.

– Tuntui epäreilulta, että minulla on asiat huonommin kuin muilla, Kuopion kouluhyökkäyksen tunnustanut mies selitti motiiviaan.

Harvinaisen huono selitys sille, että aikoo halkoa sivullisia ihmisiä moottorisahalla mutta tekee sen pitkällä miekalla "rentoutuneena", "nauttien" ja "hymyillen".

Jotkut ihmiset tosiaan vaikuttavat syntyneen kultalusikka suussaan. Mutta mitäpä me toistemme murheista tiedämme kulttuurissa, jossa hetkellinenkin heikkous katsotaan viaksi ja hyväksyntää säännöstellään pankkiholveista niin kuin se uhkaisi loppua.

Tosiasia on, että suurimmalle osalle ihmisistä elämä on epäreilua, monille vielä paljon epäreilumpaa kuin rikokset elämäntavakseen valinneille tai Kuopion koulumurhaajalle.

Suurin osa ihmisistä vain yrittää enemmän, koska myöntää itselleen, että hyvät ja pahat teot sekä oikeat ja väärät teot ovat valintoja.