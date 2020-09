Joka kolmas naisurheilija on kokenut seksuaalista häirintää kilpaurheilun parissa, miesurheilijoistakin lähes joka viides.

Tämä käy ilmi tiistaina julkaistusta Suomen urheilun eettisen keskuksen tutkimusraportista. SUEKin tutkimus kohdistui 16-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin kilpaurheilijoihin. Mukana oli viitisenkymmentä lajiliittoa. Eniten häirintäkokemuksia ja -havaintoja oli aikuisten maajoukkuetason urheilijoilla. Seksuaalisen ja sukupuolisen häirinnän kokemukset yleistyivät kilpailun tason noustessa.

Sähköiseen kyselyyn vastasi yhdeksäntuhatta urheilijaa. Kaiken kaikkiaan heistä reilu neljännes oli kokenut seksuaalista häirintää. Yleisintä oli häiritsevä puhe, joka ilmeni vastauksissa loukkaavina seksuaalissävytteisinä vitseinä, epäasiallisina kommentteina urheilijoiden vartaloista ja loukkaavina vitseinä seksuaalivähemmistöistä. Häirinnän yleisin muoto oli ominaisuuksien väheksyminen ja kyseenalaistaminen sukupuolen perusteella.

Häirintäkokemukset kasaantuivat eniten 20–25-vuotiaille urheilijoille. Vähemmistöryhmiin kuuluneet urheilijat olivat kokeneet selvästi enemmän seksuaalista ja sukupuolista häirintää kuin muut vastaajat.

Ehkä yllättävintä oli, että seksuaaliseen häirintään olivat syyllistyneet eniten toiset urheilijat, oma tai toisen urheilijan valmentaja ja kolmanneksi eniten yleisö, fanit tai someseuraajat. Urheilijoiden osuus oli erityisen suurta varsinkin sanallisen ja sanattoman seksuaalisen häirinnän muodoissa. Häirinnän muuttuessa fyysisempiin muotoihin, urheilijoiden ja valmentajien välinen ero tasaantui selvästi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Reilua viikkoa ennen tutkimusraportin julkistamisen moninkertainen arvokisakävijä Kristiina Mäkelä julkaisi sosiaalisen median sivullaan vahvan kannanoton somekiusaamista ja -häirintää vastaan. Hän muistuttaa, että urheilija on ihminen siinä missä muutkin. Urheilu aloitetaan nuorena ja se kasvattaa lasta ja nuorta löytämään sen itsevarmuuden ja tahdonvoiman mitä huipulle pääseminen vaatii. Seksuaalinen häirintä on valitettavasti myös osa urheilua, ja se voi jättää syvätkin arvet nuoren ihmisen mieleen.

Mäkelä kritisoi myös sitä kuvaa, jota media välittää urheilijoista. Esimerkiksi hän ottaa oman lajinsa kolmiloikan. YLElle antamassaan haastattelussa hän kertoo pohtineensa, kuinka paljon urheilijan tulee sietää kuvakulmia. Kun kolmiloikkaajaa kuvataan radan pinnasta, kuvataan suoraan urheilijan haaroväliä. Mäkelä pitää tällaista yhtä lailla seksuaalisena häirintänä. Miksi urheilu tarvitsee kuvia kolmiloikkaajan jalkovälistä? Onko urheilija vain peliväline, jota voidaan arvokisoissa kuvata, miten vain?

Kristiina Mäkelä oli jo 24-vuotias kirjautuessaan someen. Sponsoreita saadakseen urheilijan on oltava aktiivinen sosiaalisessa mediassa, mutta kannettava myös oma vastuu käytöksestään. Jos Instagram-tilit ovat täynnä bikini- tai jopa alusvaatekuvia tai katsojia provosoivia asentoja, niin odotettavissa on epäasiallista palautetta. Mitä nuorempi urheilija on kyseessä, sitä enemmän hän tarvitsisi aikuisen tukea somekäyttäytymiseensä.

Elokuva-alalta liikkeelle lähtenyt MeToo -kampanja on kulovalkean tavoin levinnyt ympäri maailman koskettamaan koko yhteiskuntaa. Aivan kuten kulttuuriharrastuksessa nuoret tarvitsevat myös urheilussa ymmärtäviä aikuisia suojakseen. Ja aivan kuten kulttuurissa myös urheilussa on sovittava käytös- ja pelisäännöt, joita jokaisen tulee noudattaa.