Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Värähtää sisimpäni sateenkaarilippu

Mielipide: Reipas vihreä Helsinki liputtaa kuulemani mukaan sateenkaarilipulla kuluvaa Pride-viikkoa. Näemme katukuvassa iloisia ukkoja ja akkoja ilmentämässä itseään, ja muuta normaalia käytöstä. Mielestäni tällainen on aivammahtavaa!

Millaisen kuvan annamme juhlivasta Kokkolasta lapsillemme? Päätöstä liputuksesta ei saatu. Pride-viikossa olisi voitu Keski-Pohjanmaallakin olla hengessä mukana. Mitähän Sanna Marin, Elina Lepomäki ja muut meistä ajattelevat, kun komppaavat kaikkea tätä prideilyä?

Miksi missään pitäisi sateenkaariliputtaa moniarvoisuuden ja erilaisuuden kunniaksi? Se olisi sitä tasa-arvoa. Sanonpahan vain!

Televisio ei pidä Pride-lippua puolitangossa. Transnaisesta kertova Kelet nähdään 13.9., kohuttu Call Me by Your Name 16.9. Ja provokatiivisesti nimetty norjalaissarja Helvetin homo on jo Yle Areenassa.