Alavetelin NSB-86:n Oskar Dahlbacka mestaruuskamppailussa – Rata-autoilun SM-sarja päättyy viikonloppuna Alastarolla

Poikkeusajan seurauksena myös autourheilun Rata SM-kausi ajetaan tänä vuonna lyhennettynä. Kausi alkoi Jurvan Botniaringillä elokuun loppupuolella, jossa ajettiin puolet kauden pisteistä. Kausi päättyy viikonloppuna Alastarolla, jossa viikonloppuna kilpaillaan 117 kuljettajan voimin.

Rata-autoilun Suomen mestaruuksista ajetaan tällä kaudella V1600-, Legends-, V8 Thunder ja BMW Xtreme -luokassa.

Keskipohjalaisseurojen kuskeista SM-mitalikamppailussa tiukimmin on NSB-86:n Oskar Dahlbacka, joka on V1600-luokassa toisena viiden pisteen päässä Arttu Kilvestä. Pronssikamppailussa on mukana KokUA:n John K. Westman, joka on luokassa neljäntenä kymmenen pisteen päässä kolmannesta sijasta.

Legends-luokan kärjessä on AL-Härmän Jesse Kari, joka johtaa tasaista kärkiryhmää , jossa neljä parasta on 33 pisteen sisällä. NNSB:n kuskit ovat yleensä olleet vahvasti luokassa edustettuina. Jurvassa heistä kilpaili vain Simon Backlund, joka on kokonaiskisassa 14:ntenä.

Historian ensimmäiset Suomen mestaruudet tarjolla BMW Xtreme ja V8 Thunder -luokissa. BMW-luokkaa johtaa kuljettajakaksikko Juho Siekkinen ja Jere Kalliokoski. V8:ssa Henri Tuomaala ja Toni Lähteenmäki jakavat kärkisijan ennen päätöslähtöjä. Kummassakaan luokassa ei nähdä keskipohjalaiskuskeja.

SM-arvosta kisaavien luokkien lisäksi Alastaron radalla kilpailee myös neljä muuta luokkaa. The Gran Turismo -luokka kilpailee viime vuodesta poiketen TGT-sarjana ilman SM-arvoa, sillä määräaikaan mennessä vaaditut kriteerit eivät täyttyneet. Luokassa parhaiten on tällä kaudella ajanut vuoden 2019 mestari Kokkolan Urheiluautoilijoiden Emil Westman.

SM-luokkien pistetilanne:

V1600 (15): 1) Arttu Kilpi HämUA 70, 2) Oskar Dahlbacka NSB-86 65, 3) Rasmus Tuominen J-äijät 48, 4) John K. Westman KokUA 38, 13) Jemina Paavola KausMK 3, 14) Martina Backfält NSB-86 3, 15) Nico Ahlbäck NSB-86 1.

Legends (31): 1) Jesse Kari AL-Härmä 294, 2) Pekka Seppänen SaiKart 285, 3) Veli-Pekka Karttunen AL-Kgn 274, 14) Simon Backlund NNSB 202.

V8 Thunder (9): 1) Toni Lähteenmäki AMM 43, Henri Tuomaala JyUA 43, 3) Philip Miemois VUA 30.

BMW Xtreme (12): 1) Juho Siekkinen/Jere Kalliokoski AL-Härmä 70, 2) Kari Haavisto HoMK/UA 59, 3) Petri Haavisto HoMK/UA 42.

Cup-luokkia:

The Gran Turismo (5): 1) Emil Westman KokUA 32, John K. Westman KokUA 32, 3) Jarkko Tähtinen AAU 28, Petri Manninen KRRMKI/UA 28.