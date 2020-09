Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Viranomaisten yhteistyö välttämätöntä ja kansalaisten osallistumista tarvitaan – Kokonaisturvallisuus muodostuu monesta asiasta

Puolustusvoimain Kokkola 20 -näkyy jossain määrin harvinaisella tavalla siviileillekin. Perjantaihin kestävä Kokkola 20 -harjoitus on yksi puolustusvoimien kuudesta meneillään olevasta alueellisesta harjoituksesta. Kokkolassa harjoitukseen osallistuvia on 800: Porin Prikaatin varusmiehiä, reserviläisjoukkoja ja puolustusvoimien kantahenkilöstöä.

Harjoituksessa testataan muun muassa paikallisjoukkojen toimintaa sekä viranomaisten yhteistyötä kriisitilanteessa. Harjoitus esittäytyi Kokkolan torilla keskiviikkona, ja tapaus kiinnosti selvästi suurta yleisöä. Paikalla oli reserviläisiä sekä kaksihenkinen Porin Prikaatin koirapartio. Toimintaansa esittelivät lisäksi poliisi, vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus, Soite, rajavartiolaitos, pelastuslaitos ja sotilaskotisisaret.

Harjoitus kuvastaa yhteiskunnan tilannetta siinä mielessä, että harjoituksia tarvitaan ilman sodanuhkaa, mikä laajentaa käsitystä turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Uhkat ovat hyvin monenlaisia ja viranomaisten yhteistyö on ensiarvoisen tärkeätä. Onkin hyvä, että yleisökin pääsee näkemään, minkälaisia taitoja tarvitaan ja miten kansalaiset voivat osallistua esimerkiksi vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön.

Koronapandemian aikana viranomaisten yhteistyötä ja suomalaisen yhteiskunnan toimivuutta on testattu tositilanteessakin. Suomen yksi tunnistettuja vahvuuksia on se, että turvallisuuteen on panostettu ja laajalla joukolla ihmisiä on taitoja, joita tarvitaan poikkeuksellisissa oloissa. Turvallisuutta ei voi ulkoistaa eikä kaikkia asioita hoitaa viranomaisten avulla.

Kokkolan harjoitus sai lisäarvoa siitä, että puolustusvoimien komentaja, kenraali Timo Kivinen vieraili paikalla torstaina. Keskipohjanmaan haastattelussa Kivinen otti kantaa varusmiespalvelukseen liittyviin asioihin. Paikallispuolustusharjoituksesta tuli positiivista palautetta. Kivinen oli harjoituksia seuratessaan nähnyt sen, mikä alueella hyvin tiedetään: Viranomaiset tuntevat toisensa ja valmius toimia yhdessä on varsin hyvä.

Kivinen tapasi mediaa kokkolalaisittain tärkeässä paikassa, nimittäin sataman alueella. Huoltovarmuuden kannalta sataman suojaaminen olisi tositilanteessa olennaisen tärkeätä.