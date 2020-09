Hallitus lieventää matkustusrajoituksia – Suomeen saa pian tulla myös Ruotsista, Norjasta ja Saksasta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hallituksen maratonneuvottelut matkustusrajoitusten lieventämisestä päättyivät hieman ennen iltayhdeksää torstaina. Neuvottelut alkoivat jo keskiviikkona. Hallitus pitää tiedotustilaisuuden perjantaina, mutta osa ministereistä kertoi neuvottelujen päätuloksista Säätytalon portailla heti neuvottelujen päätyttyä.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoi, että Suomi jatkaa sisärajavalvontaa todennäköisesti 22. marraskuuta asti. Samalla hallitus kuitenkin nostaa turvallisen maan raja-arvoa 25 koronatapaukseen 100 000:ta asukasta kohti edellisen kahden viikon aikana. Tähän asti raja on ollut kahdeksan tartuntaa.

Raja-arvon lieventäminen tarkoittaa Ohisalon mukaan käytännössä sitä, että Suomeen saa ensi viikon lauantaista lähtien tulla muun muassa Ruotsista, Norjasta ja Saksasta.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) mukaan ministeriö valmistelee lakia, jonka mukaan Suomeen saisi tulla yli 25 tapauksen raja-arvomaista silloin, jos lähtömaassa tehdyn koronatestin tulos on negatiivinen.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on aiemmin kertonut, että malliin on tarkoitus yhdistää Suomessa tehtävää testausta. Hän on kuitenkin korostanut, ettei mikään malli ole aukoton taudin leviämisen estämisessä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) pitää uusia linjauksia riittävinä pelastamaan Lapin matkailun talvisesongin.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi keskiviikkona arvionsa matkailualan kysynnästä tänä vuonna. Sen mukaan ulkomainen matkailukysyntä romahtaa koronakriisin vuoksi lähes 70 prosenttia eli noin 3,5 miljardia euroa.

Kotimaanmatkailun kohdalla arvio supistumisesta on 20 prosenttia. Vaikka moni on vaihtanut ulkomaanmatkansa tänä vuonna lähimatkaan, on työmatkustus leikannut kysyntää.

Hallitus kuuli päätöstensä pohjaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriön tuoreet arviot koronatilanteesta.