Kokkola-palkinnot Mari Palolle, Hannu Björkbackalle ja Pertti Hyttiselle

Vuoden 2020 Kokkola-palkinnot on myönnetty oopperalaulaja Mari Palolle, elokuvakriitikko Hannu Björkbackalle ja tutkimusamanuenssi Pertti Hyttiselle.

Kokkolan kaupunki jakoi tuhannen euron suuruiset palkinnot perjantaina kaupungintalossa järjestetyssä tilaisuudessa. Kokkola-palkinnot myönnetään taiteen tai perinnekulttuurin alalla ansioituneille kokkolalaisille tai kulttuuriteolle, joka on edistänyt kokkolalaisuutta tai tuonut esille Kokkolaa kansallisesti tai kansainvälisesti. Kokkola-palkintojen jaosta päättää vuosittain kaupungin sivistyslautakunta.

Mari Palolle palkinto myönnettiin laajasta ja menestyksekkäästä toiminnasta musiikin alalla. Lohtajalla syntynyt Palo valmistui Sibelius-Akatemian laulumusiikin osastolta musiikin maisteriksi 2008. Hän on urallaan konsertoinut useimpien suomalaisorkestereiden kanssa, ja hänet on useita kertoja nähty Keski-Pohjanmaan kamariorkesterinkin solistina. Suomen Kansallisoopperassa Palo on vieraillut säännöllisesti vuodesta 1999. Lisäksi Palo on vieraillut useissa suomalaisissa alueoopperoissa, pienemmissä oopperaseurueissa ja Savonlinnan Oopperajuhlilla.

Palolle myönnettiin vuonna 2019 Pro Finlandia -mitali.

Hannu Björkbackalle palkinto myönnettiin monipuolisesta ja vaikuttavasta toiminnasta elokuvakulttuurin alalla. Björkbacka sai Sodankylän Elokuvajuhlien Sodankylä-palkinnon vuonna 2019 suomalaisen elokuvakulttuurin edistämisestä.

Björkbacka on pitkään kirjoittanut elokuvakritiikkejä Keskipohjanmaa-lehteen. Hän on myös vaikuttanut laajasti kokkolalaisessa kulttuurielämässä. Kriitikontyönsä lisäksi hän ollut vuosikymmenten ajan mukana kokkolalaisessa elokuvakerhotoiminnassa sekä elokuva-alan kursseilla ja on aikoinaan tehnyt itse teatteria. Hän on ollut tukemassa myös Kokkolan Kinojuhlien järjestäjiä.

Pertti Hyttisen palkinto myönnetään ansiokkaasta toiminnasta Anders Chydeniuksen elämää ja elämäntyötä koskevan tutkimus- ja julkaisutoiminnan alalla.

Hyttinen oli toimitussihteerinä Anders Chydeniuksen kootut teokset -tietokirjahankkeessa. Palkintoperusluiden mukaan kootut teokset sekä hankkeen ympärillä syntyneet, muuta Chydeniuksen elämää ja toimintaa valottavat julkaisut sekä digitalisointi-hankkeet tuovat Chydeniuksen sekä hänen aikakautensa aatemaailman 2000-luvun tutkijoiden ja historiaharrastajien ulottuville.

Hyttisen asiantuntemusta on käytetty myös taiteellisissa yhteyksissä. Kokkolassa esitettiin tammikuussa 2020 Hyttisen ja Lauri Pulakan ideoima dramatisoitu konsertti Chydenius ja musiikki.

Hyttinen on vaikuttanut kokkolalaiseen kulttuurielämään myös mm. Kustannusosuuskunta Länsirannikon pitkäaikaisena puheenjohtajana.