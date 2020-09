Yli puolet synnyttäjistä ulkopaikkakuntalaisia – Keski-Pohjanmaan keskussairaalan synnytysten määrä kasvaa, vaikka Soiten alueen synnytykset vähenevät: "Syntyvyyden lasku on kaupungeissa näkyvä ilmiö"



Yli puolet Keski-Pohjanmaan keskussairaalan vuosittaisista synnyttäjistä on ulkopaikkakuntalaisia eli he tulevat Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueen ulkopuolelta. Vaikka Soiten alueen synnyttäjien määrä on jatkanut laskuaan, keskussairaalan synnytysten määrä nousee.