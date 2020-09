Keskipohjanmaan viiniarvio: Uusi aromikas löytö

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

Domäne Wachau Gelber Muskateller Terrassen 2019, Itävalta, 15,00 €

Kiva kun taas löytyi uusi rypäle ja uusi mielenkiintoinen viini omasta myymälästä. Gelber Muscateller on yksi vanhoista Itävallan valkoviinirypäleistä, jota edelleen viljellään aika paljon. Eikä syyttä, rypäleestä syntyy hyvin aromaattista ja toimivaa valkoviiniä. En ole siihen aikaisemmin myymälässä törmännyt, vaikka sitä on ollut Alkossa ollut myynnissä jossain vaiheessa aikaisemminkin. Domäne Wachau on onnistunut tekemään siitä erittäin mielenkiintoisen valkoviinin.

Sen tuoksussa on melonia, sitrusta ja hunajaa. Todella yllättävää, makeahkon viinin aromeja, vaikka tämä valkoviini on kuiva. Jopa tuoksussa voi aistia rypäleen omaa makeutta, vaikka maussa sitä ei olekaan.

Maku on raikkaan sitruksinen ja vihreän, hapokkaan omenan sävyttämä. Hapokkuus on ryhdikästä ja viini kestää hyvin ruokaa. Sain kerrankin pöydän ympärille pienen testiryhmän ja viini sai vahvan hyväksynnän savustetun taimenen ja tuoreen tattipaistoksen juomana. Mutta viini on sen verran maukas, että sopii lähes kaikelle kalalle ja lisäksi aasialaiselle ruualle, jopa mausteiselle. Ei ihan halvin, mutta ehdottomasti kokeilemisen arvoinen.