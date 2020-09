Torstaina illalla noin kello 21 saimme kuulla Säätytalon portailta merkittäviä uutisia. Suomi avaa viikon kuluttua 19. syyskuuta rajansa useille Euroopan maille. Muun muassa Norjan, Ruotsin, Saksan, Puolan, Slovakian, Bulgarian, Georgian ja Baltian maiden kansalaiset pääsevät Suomeen samalla tavalla kuin ennen koronapandemian puhkeamista.

Perusteluna rajavalvonnan höllentämiselle Suomi käyttää niin sanottua ilmaantuvuuslukua, joka on näissä maissa alle 25. Suomeksi sanottuna näissä maissa uusia koronavirustartuntoja ei ole tullut ilmi kahden viikon tarkastelujaksolla 25 tapausta enempää 100 000 asukasta kohti. Aiemmin Suomen raja oli huomattavasti tiukempi, 8-10 tautitapausta 100 000 asukasta kohti.

Samalla Suomen hallitus päätti avata lokakuusta alkaen matkustuskuplan sellaisiinkin maihin, joiden ilmaantuvuusluku on yli 25. Tällaisista Schengen-maista ja EU:n ulkopuolisista maista, jotka ovat EU:n vihreällä listalla, voi Suomeen tulla periaatteella "testaa ja tule". Käytännössä tämä tarkoittaa, että yli 25 ilmaantuvuusluvun maista Suomeen pääsee alle 72 tunnin aikana tehdyllä puhtaalla koronatestillä. Suomessa henkilö joutuu karanteeniin, josta vapautuu 3 vuorokauden kuluttua täällä Suomessa tehdyllä puhtaalla koronatestillä. Muutokset helpottavat Suomeen saapuvien turistien ja työntekijöiden arkea. Aluksi lievennykset ovat määräaikaisia ja marraskuussa lakimuutoksesta pitäisi tulla pysyvä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomen hallitus ottaa rajojen avaamisella toisaalta tietoisen riskin. Voi nimittäin olla, että koronan toinen aalto saa tästä uutta tuulta purjeisiinsa. Hallituksella ei toisaalta tainnut olla muuta mahdollisuutta talouden ja toimeentulon näkökulmasta. Eristäytymällä ja varsinkin matkailun eristämällä aiheutetaan suuria taloudellisia vaikeuksia varsin ulkomaisesta turismista elantonsa saavassa Lapissa. Päätöksillä on vankka poliittinen selkänoja. Torstaina illalla Ylen A-Talk -ohjelmassa sekä oppositio että hallitus näyttivät olevan päätöksistä yksimielisiä. Pöydän ääressä olleet puoluejohtajat Petteri Orpo, Jussi Halla-aho, Annika Saarikko ja Li Anderson olivat rajojen avaamisesta yksituumaisia eli aivan selvästi myös oppositio oli pidetty ennen päätösten julkaisemista ajan tasalla – kuten tietysti kuuluukin.

Nyt suomalaisessa hybridimallissa, jossa testataan paljon, sairastuneet eristetään, ja altistuneet omakohtaiseen karanteeniin ja testeihin, siirrytään hybridimalli 2.0:aan. Kuinka rajojen aukaiseminen onnistuu turvallisesti, jää kuuluisalla tavalla nähtäväksi. Kukaan ei varmuudella tiedä, mitä tästä seuraa. Toivottavasti pelkästään hyvää.

Ruotsalaiset ovat pitkin matkaa kritisoineet Suomen nuivaa mallia. Silti Suomen malli on osoittautunut Ruotsia toimivammaksi. Viime kuukausina Ruotsissakin koronaa on taltutettu parempaan suuntaan. Siksi on syytä toivottaa ruotsalaiset ystävämme takaisin maahamme; välkommen Sverige. Ruotsin, Norjan, Baltian ja Saksan rajojen avautuminen on todella suuri muutos ja se tuo tuulahduksen normaalia ja piristää myös elinkeinoelämää. Ruotsissa asuu valtavat määrät suomalaisia ja suomalaisten jälkeläisiä monessa polvessa. Moni on mennyt sinne viime vuosinakin töihin tai opiskelemaan, ja nyt heille kaikille tarjoutuu mahdollisuus matkustaa tänne ja meillä sinne. Baltiasta tulee puolestaan paljon siirtotyöläisiä ja Saksa on tärkein kumppanimme elinkeinoelämässä. Hybridimalli 2.0 on askel kohti avautumista – toivottavasti ei terveyden kustannuksella.

Antti Savela