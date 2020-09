Vestia avasi ensimmäisen automatisoidun lajittelupihan Kalajoelle – "Kyllähän näihin automaatteihin on totuttava joka paikassa"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Vestia Oy:n ensimmäinen automatisoitu lajittelupiha avattiin Kalajoelle perjantaina. Ennen hyötyjäteaseman nimellä toimineelle pisteelle pääsee jatkossa tuomaan jätteitä arkipäivisin maanantaista perjantaihin, kun se oli ennen auki vain kaksi kertaa viikossa. Henkilökuntaa on paikalla opastamassa edelleen kahtena päivänä viikossa.

– Meiltä on toivottu aukioloaikojen lisäämistä ja nyt tämä toive toteutuu, sanoo Vestian toimitusjohtaja Olavi Soini.

Kun henkilökuntaa ei ole paikalla, asiakkaat ilmoittavat ja maksavat kuorman portilla olevalla palveluautomaatilla, ja lajittelevat tuomansa jätteet itsenäisesti.

– Kyllähän näihin automaatteihin on totuttava joka paikassa, tuumi kalajokinen Seppo Löllö uuteen palveluun tutustuessaan.

Hänestä palveluautomaatin käyttö vaikutti helpolta. Ensin valitaan mitä jätettä on tuomassa ja lopuksi se maksetaan korttiautomaatilla.

– Aika harvoin täällä tulee käytyä, yleensä tuon sähköromua ja puutarhajätettä.

Jos automaatin käytössä tulee ongelmia tai asiakas ei tiedä mihin jäte pitäisi laittaa, hän voi ottaa etäyhteyden Vestian asiakaspalveluun infopisteillä olevilla asiakaspuhelimilla.

– Lähinnä turvallisuuden vuoksi alueella on myös kameravalvonta, Soini toteaa.

Lajittelupihan aluetta on uudistettu muutenkin. Se on muutettu kahteen tasoon, asfaltoitu ja sinne on rakennettu oma rakennus vaaralliselle jätteelle. Myös opastusta on parannettu.

– Heti portin luona on alueen opastaulu ja kaikkien lajittelupisteiden päälle on laitettu kyltit, Soini esittelee.

Vestia uudistaa hyötyjäteasemiaan laajamittaisesti ja tavoitteena on, että kaikki 15 asemaa olisi automatisoitu vuoden 2022 loppuun mennessä. Kalajoki on Vestian toiseksi suuri omistajakunta ja se oli yksi syy miksi täällä automatisointi toteutettiin ensimmäisenä.

– Täällä on myös laaja väestöpohja, johon matkailijat tuovat oman lisänsä.

Kalajoen jälkeen automatisoitu lajittelupiha avataan lokakuun lopussa Pyhäjärvellä ja vuoden lopulla vuorossa ovat Pyhäntä ja Haapavesi.