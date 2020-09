Lukijan mielipide: Yhdenvertaisuus on edelleen Kokkolan kaupungille epämieluisa asia

Uutiset kaupunginhallituksen lähetekeskustelusta sekä valtuuston kokouspykälistä puuttuva Pride-liputusaloite on turhauttavaa luettavaa. Ensimmäisen Pride-tapahtuman nostattaman tunnekuohun jälkeen tämä oli oikeastaan arvattavissa, ei silti toivottavaa. Kun lukee lehdestä, että hankalat asiat on jätetty pois juhlavaltuuston listalta, saattoi jo arvata mistä oli kyse. Ihmisoikeusasia on kaupungille siis”hankala” asia?

Hankalaksi asian osoittaa se, että siitä ylipäätään on haluttu lähetekeskustelu. Lähetekeskustelun sisältöä emme tiedä, mutta lehtitietojen ja lehdestä luettujen lausuntojen perusteella voi arvailla, että vastustusta on edelleen. Huomionarvoista on, että meillä on kaupungissa päättäjiä, jotka eivät tunnusta vähemmistöjä. Kuntavaalit ovat kevättalvella, joten kannattaa kysäistä kylillä tätäkin asiaa.

Kokkola täyttää 400 vuotta, mutta polkee osittain vielä todella synkkää polkua. Millaisen viestin Pride-liputus olisi antanut meistä kaupunkina? Rohkeasti muuttuvan, eteenpäin katsovan, suvaitsevan, tasa-arvoa kannattavan. Kaupungin, jossa jokainen saa olla oma itsensä, elää ja hengittää vapaasti ja pelkäämättä tulevaisuuteen katsoen omana itsenään. Tätä viestiä ei kuitenkaan vielä nähdä.

Ymmärrän jotenkin, ettei kaupunki vielä 2018 ollut liputukseen valmis. Luulisi kuitenkin valmistelun aikana käydyn julkisen keskustelun ja paikalle saapuneen väkimäärän vähintään osoittaneen, että Pridea tarvitaan täällä kipeästi. Sellaista väkimäärää, iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta pääsee harvoin torilla todistamaan.

Sateenkaarilipun nostaminen kaupungin salkoon kuvastaa kaupungin moniarvoisuutta. Nyt kaupunki porskuttaa sammutetuin lyhdyin. Hiljaisuus ja häpeä lepää harmaan kaupungintalon yllä yhtä vankkana kuin se on levännyt jo 400 vuotta. Vai uskallammeko toivoa, että ensi kesänä väreinä liehuvat elämä, parantava voima, aurinko, luonto, harmonia ja yhteishenki. Sateenkaaren värit.