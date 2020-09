Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Annika Saarikon keskustaa mitataan maanantaina käynnistyvässä budjettiriihessä

Maanantaina käynnistyvästä budjettiriihestä ennakoidaan erittäin vaikeaa. Kahdestakin syystä. Syksyn tullen heikentynyt koronatartuntatilanne on tehnyt lähitulevaisuudestakin, ensi vuodesta puhumattakaan, vaikeasti ennustettavan. Hallituksen ministerien usein käyttämä ilmaus ”sumuinen” voi olla jopa liian positiivinen. Paksunkin sumun läpi tapaa sentään jotain näkyä, mutta nykyisessä taloustilanteessa monet yritykset joutuvat hapuilemaan eteenpäin likimain sokaistuneina.

Sama koskee poliitikkoja. Ratkaisuja on pakko tehdä enemmänkin parhaiden arvausten kuin tarkan tiedon varassa. Se on kaikkea muuta kuin ihanteellinen tilanne, mutta vaihtoehtoa ei ole. Koronaviruksen kattamaan poliittiseen pöytään on vain istuttava.

Toinen vaikeusastetta budjettiriihen puintitalkoisiin tuova asia on monipuoluehallitusten syntymälahja: poliittiset jännitteet. Juuri nyt kyse on pelkistetysti ilmaisten asetelmasta keskusta versus SDP, vasemmistoliitto ja vihreät. RKP:sta ei harmia aiheudu. Sillä on pitkä traditio pysyä mukana vaikka minkälaisissa koalitioissa.

Budjettiriihen aloituspäivä on Annika Saarikolle kymmenes keskustan puheenjohtajana. Saarikolta odottavat näyttöjä ennen kaikkea omat kannattajat. Oppositiossa taas ollaan veitset teroitettuina valmiina haukkumaan keskustaa taipumisesta ”vihervasemmistolaiseen” politiikkaan.

Todennäköisesti neuvottelut ajautuvat ainakin jonkinlaiseen ”minikriisiin”, ehkä useampaankin, mutta esimerkiksi keskustan lähtö hallituksesta ei ole Saarikon puheidenkaan perusteella millään lailla todennäköistä.

Saarikon eikä tietysti myöskään pääministeri Sanna Marinin urakkaa yhtään helpota itse asioiden hankaluus. Hallituksen pitäisi tulla ulos budjettiriihestä sellaisilla eväillä, jotka mahdollistavat 30 000 uuden työpaikan syntymisen. Se taas edellyttää ns. työelämän rakenteisiin puuttumista.

Eläkeputken katkaiseminen tai ainakin putken rajoittaminen ovat aivan varmasti esillä. Sama koskee vielä jäljellä olevan vuorotteluvapaan lopullista romuttamista. Elinkeinoelämä taas on vaatinut konkreettisia toimia paikallisen sopimisen lisäämiseksi.

Koronaepidemian isku talouteen on ollut niin massiivinen, että millään ratkaisuilla hallitus ei pääse 75 prosentin työllisyysastetavoitteeseensa. Tämän käytännössä itsestäänselvyyden on pääministeri Marin myöntänyt.

Kunnissa seurataan haukan katseella budjettiriihtä. Selvää rahaa pitäisi tulla – ja paljon. Marin sanoi puoluejohtajien paneelikeskustelussa Kuntamarkkinoilla, että ratkaisuina ovat esillä ainakin yhteisövero-osuuden korotuksen jatkaminen sekä valtionosuuksien rukkaaminen.

Sitten on vielä turve, jonka verotuksesta ja käytöstä ylipäätään keskustan ja vihreiden näkemykset ovat yhtä lähellä toisiaan kuin itä on lännestä. Vihreille ei riitä elinkeinoministeri Mika Lintilän usein toistama ja sinänsä paikkansa pitävä huomio, että turpeen käyttö hiipuu muutenkin jo nykyisillä päätöksillä.

Budjettiriihen kestoksi on alunperin kaavailtu kahta päivää, mutta asialista jo kertoo, että talkoot jatkunevat ainakin vielä keskiviikkona. Niin arvioi myös pääministeri.