Suuri määrä korkeakouluopiskelijoita on altistunut koronavirukselle Turussa – Lääkäri muistuttaa, että opiskelijatapahtumissakin on noudatettava koronaohjeita

Merkittävä joukko Turussa opiskelevia korkeakouluopiskelijoita on altistunut koronalle. Altistumiset ovat tapahtuneet muun muassa opiskelijatapahtumissa ja syyskuun ensimmäisellä viikolla kahdessa ravintolassa.

Opiskelijoiden lisäksi koronalle on saattanut altistua muitakin henkilöitä. Lännen Median tietojen mukaan ensimmäinen ravintoloista olisi ollut altistumishetkellä täpötäynnä, toisessa asiakkaita oli huomattavasti vähemmän.

Kuluneella viikolla viidellä korkeakouluopiskelijalla vahvistettiin koronatartunta, Turun yliopiston opiskelijoita heistä on useampia.

– Tartunnat on jäljitetty kahteen syyskuun alussa järjestettyyn ravintolatapahtumaan. Tästä eteenpäin emme ole saaneet tartuntaketjua vielä selville, kertoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi Turun kaupungista.

Turun yliopisto tiedotti perjantaina opiskelijoitaan koronatartunnoista korkeakouluyhteisössä. Myös Turun kaupunki julkaisi asiasta tiedotteen, koska altistuneiden joukossa on todennäköisesti muitakin kuin opiskelijoita.

Tartunnan saaneiden vahvistetut lähikontaktit on määrätty karanteeniin.

– Todennäköisesti ensi viikon aikana selviää, kuinka moni on saanut tartunnan. On erittäin tärkeää, että koronaoireiset hakeutuvat nopeasti testeihin, sillä testi on ainoa tapa selvittää, onko kyseessä koronavirus, Peltoniemi muistuttaa.

Syyslukukausi on alkanut oppilaitoksissa koko maassa ja tuonut esimerkiksi korkeakouluissa yhteen suuria määriä nuoria eri puolilta maata.

Korkeakouluista osa järjestää opetuksen edelleen pääsääntöisesti etänä, ja loputkin pyrkivät rajoittamaan henkilöiden yhtäaikaista määrää tiloissaan.

Esimerkiksi Turun yliopistossa opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti etänä vuoden loppuun saakka. Tämä saattaa hillitä nyt havaittujen tartuntojen leviämistä oppilaitoksessa.

Opiskeluihin kuuluu kuitenkin tutustuminen muihin opiskelijoihin, mikä tapahtuu usein erilaisissa opiskelijatapahtumissa.

Turussa tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi muistuttaa, että on myös opiskelijoiden vastuulla yrittää huolehtia siitä, että koronatilanne pysyy hallinnassa.

– Jos tilanne pahenee, paikkoja ja toimintoja voidaan joutua sulkemaan laajasti, niin kuin viime keväänä.

Opiskelijatapahtumien järjestämisessä on noudatettava samoja koronaohjeita kuin muissakin tilaisuuksissa.

– Meillä ylioppilaskunta on ohjeistanut jäsenjärjestöjään tässä asiassa, kertoo henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakso Turun yliopistosta.

Terveysviranomaiset tiedottavat oppilaitoksia aktiivisesti, jos todennettu koronavirustartunta liittyy niihin. Oppilaitokset osallistuvat altistuneiden jäljittämiseen ja tartuntaketjujen pysäyttämiseen esimerkiksi selvittämällä paikalla olleiden määrän ja tiedottamalla henkilöstöään.

– Tällä hetkellä meillä ei ole tietoa, kuinka suuri määrä opiskelijoitamme on altistunut kaikkiaan koronalle, Tammilaakso sanoo.

Moni opiskelija saattaa joutua karanteeniin nyt ja myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi Turun yliopisto kertoo, että pyrkii järjestämään parhaan kykynsä mukaan oppilaiden opiskeluja niin, ettei poikkeusaika viivyttäisi valmistumista.

Lääkäri Jutta Peltoniemi muistuttaa, että yleisten koronaohjeiden noudattaminen eli käsihygienia, turvavälit ja maskin käyttö julkisissa kulkuneuvoissa on tärkeää myös opiskelijoiden vapaa-ajan kohtaamisissa.

– Korona leviää pisaratartuntana ja pisaroiden välityksellä käsien kautta. Turvavälit ja hyvä käsihygienia suojaavat myös ravintolan kaltaisessa tilassa. On hyvä myös muistaa, että tartuttavuus alkaa jo ennen oireita.

Oireisten paikka on kotona ja sairastuneiden on hakeuduttava testeihin mahdollisimman nopeasti.

– Suosittelen Koronavilkku-sovelluksen käyttöön ottamista, jotta tieto altistumisesta tavoittaa mahdollisimman nopeasti.

Turussa opiskelevien keskuudessa spekuloidaan tällä hetkellä villisti muun muassa anonyymissa viestipalvelu Jodelissa, ketkä kaikki tilaisuuksissa ovat olleet paikalla ja keitä sairastuneet ovat.

On hyvä kuitenkin muistaa, että terveystiedot ovat yksityiselämän suojan piiriin kuuluvaa salassa pidettävää tietoa ja toisen henkilön terveydentilaan liittyvien tietojen levittäminen voi täyttää rikoksen tunnusmerkit.