MLL Pohjanmaan piirin johdon mielipide: Onko perheiden tuesta varaa leikata?

Kansalaisjärjestöt ja niissä toimivat vapaaehtoiset tekevät merkittävää työtä lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Työ on perheiden tarpeista lähtevää, nopeasti muutoksiin reagoivaa ennalta ehkäisevää auttamista, joka vähentää julkisten palvelujen tarvetta.

Järjestöjen työn merkitys korostuu poikkeustilanteissa, jolloin tukea tarvitaan tavallista enemmän. Julkisilla palveluilla ei pystytä korvaamaan järjestöjen tarjoamaa tukea, eikä julkinen sektori pysty yksin vastaamaan koronapandemiankaan vaikutuksiin.

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukevat järjestöt keräävät rahoituksensa monesta lähteestä: jäsenmaksuista, kuntien avustuksista, säätiöiden ja yritysten tuesta ja ennen kaikkea Veikkauksen tuotoista, joita koronakriisi on merkittävästi vähentänyt. Ellei pelituottojen pudotusta kompensoida, järjestöjen saamat avustukset vähenevät jo vuonna 2021 oleellisesti.

Yllätys oli, että valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus leikkautuisi peräti kolmanneksella. Näin raju leikkaus romahduttaisi järjestöjen mahdollisuudet auttaa lapsia ja perheitä tai edes jatkaa toimintaansa.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on tehnyt sata vuotta työtä lasten hyvinvoinnin rakentamiseksi ja tavoittaa perheet joka puolella maata. Juuri nyt vanhemmat kertovat kasvaneesta tuen tarpeesta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suuri osa MLL:n työstä on perheiden keskinäistä tukea. Se lisää sekä auttajan että avun vastaanottajan hyvinvointia, jolloin vaikutukset ovat moninkertaiset. Vapaaehtoisvoimin toteutettu ennaltaehkäisevä työ on erittäin kustannustehokasta, mutta se edellyttää rakenteita; ohjausta ja tukea.

MLL:n Pohjanmaan piirin alueella toimii perheiden apuna vapaaehtoisia ammattilaisten tukemana. Piirin ja alueen yhdistysten työ tavoittaa perhekahviloissa ja vertaisryhmissä lukuisia perheitä. Lisäksi lapset ja vanhemmat ovat saaneet oman tukihenkilön, joka on lähellä, kuuntelee ja helpottaa oloa. Alueen kouluissa on tukioppilaita rakentamassa hyvää kouluilmapiiriä. Perheet kertovat saaneensa MLL:lta arkeensa käytännön tukea, joka on auttanut jaksamaan, myös korona-aikana.

Valtiovarainministeriön esittämä leikkaus tarkoittaisi toteutuessaan järjestötyön ja lapsiperheiden tuen rankkaa kutistamista. Suhteessa hallitusohjelmaan ja ministerien puheisiin se on yllättävä uhka. Järjestöissä ihmetellään, miten VM:ssä on arvioitu leikkausten vaikutukset, niin palvelujen tarpeeseen kuin lasten ja perheiden hyvinvointiin.

MLL Pohjanmaan piiri

Katja Mäkynen

puheenjohtaja

Eeva-Maria Latva-Rasku

toiminnanjohtaja