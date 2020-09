Suomessa on raportoitu 23 uutta koronavirustapausta – Eniten tartuntoja on tähän mennessä havaittu 20-29-vuotiaiden ikäryhmässä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Suomessa on raportoitu 23 uutta koronavirustapausta eiliseen verrattuna, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 503 uutta koronavirustartuntaa, mikä on 157 tapausta enemmän kuin noita viikkoja edeltävien kahden viikon aikana. Viimeisen viikon sisään on ilmoitettu 289 tartunnasta, kun edeltävällä viikolla niitä raportoitiin 214.

Kaikkiaan tartuntoja on todettu Suomessa 8 580. Tautiin liittyviä kuolemia oli perjantaihin mennessä raportoitu yhteensä 337 ja sairaalahoidossa oli silloin kahdeksan ihmistä, joista yksi oli tehohoidossa. THL ei päivitä tietoja kuolemantapauksista tai sairalaahoidossa olevista viikonloppuisin.

Tähänastisista tautitapauksista 909 on todettu yli 70-vuotiailta, jotka ovat THL:n mukaan muita ikäryhmiä alttiimpia saamaan vakavan koronavirusinfektion. Eniten tartuntoja on todettu 20–29-vuotiailla, joiden ikäryhmässä niitä on havaittu 1 643. Heti perässä tulevat 30–39-vuotiaiden 1 560 tartuntaa.