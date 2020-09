Ylioppilaskirjoitukset alkavat eritysjärjestelyin – Kokkolan suomalaisessa lukiossa ei ole ollut tarvetta etäopetukseen ennen kirjoituksia

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat maanantaina eritysjärjestelyin koronavirustilanteen vuoksi. Ylioppilastutkintolautakunta muutti syksyn koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja vieraan kielen pitkän oppimäärään koepäivä kahdeksi koepäiväksi.

Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon turvallinen järjestäminen. Kokeita on näin mahdollista järjestää lukioissa aiempaa pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä.

Kokkolan suomalaisen lukion johtava rehtori Markku Anttila toteaa, että lisäkoepäivistä ei koidu heille sen suurempia järjestelyitä.

– Turvavälit on pyritty huomioimaan. Isoin koe on englanninkoe, muissa kokeissa on selvästi vähemmän osallistujia ja kokelaat voidaan sijoittaa hajaututetusti saliin.

Kokelaita on ohjeistettu ylioppilastutkintolautakunnan ja vielä viime viikon lopulla Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten tuoreimpien kirjoituksia koskevien koronatoimintaohjeiden mukaan.

– Lähtökohta on, että sairaana ei tulla kirjoituksiin. Jos on jotain flunssan oireita, kokelas on yhteydessä kouluterveydenhoitajaan ja toimii hänen ohjeiden mukaan. Jos taas epäilee koronavirustartuntaa, on oltava yhteydessä Soiten koronaneuvontaan, Anttila luettelee.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Jos kokelas on käynyt koronatestissä, tulee tutkintolautakunnan valtakunnallisen ohjeen mukaan odottaa negatiivista testitulosta ennen kuin voi osallistua kirjoituksiin. Tartunnan saaneena ei tietenkään voi osallistua.

Mahdollisen altistumisen vuoksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee kokelaalle kahden viikon karanteenia, minkä aikana tutkintolautakunnan mukaan koetta on hyvin vaikea tai mahdotonta järjestää. Toisin sanoen ylioppilaskirjoitukset jäävät mitä suurimmalla todennäköisyydellä opiskelijalta väliin, jos hän on karanteenissa.

Anttilan mukaan Kokkolan suomalaisen lukion kokelaista kukaan ei ollut sunnuntai-iltapäivään mennessä ilmoittanut sairastumisesta ja kokeista pois jäämisestä.

– Meillä on ollut onneksi Keski-Pohjanmaalla hyvä ja turvallinen tilanne koronan suhteen. Kaikki opiskelijat ovat olleet koulussa ennen kirjoituksia. Etäopetukselle ei ole ollut tarvetta.

Monissa muissa kaupungeissa tilanne on ollut toinen. Esimerkiksi Vaasassa Vaasan lyseon lu­kiossa ja Vasa gymnasiumissa abit ovat olleet etäopetuksessa elokuun viimeisestä päivästä lähtien ylioppilaskirjoitusten turvaamiseksi.

THL ei ole antanut maskisuositusta kouluihin.

– Meillä ei ole kokelaille eikä valvojille maskisuositusta. Maskeja toimitetaan koepaikoille ja niitä saa käyttää, jos kokee sen tarpeelliseksi, Anttila kertoo.

Abiturienteilla on mahdollisuus uusia joitain kevään kirjoituksia ilmaiseksi. Ilmainen uusinta koskee reaaliaineiden, toisen kotimaisen kielen, matematiikan ja pitkän vieraan kielen kokeita, joista opiskelija on maksanut koekohtaisen maksun viime keväänä.

Anttila sanoo, että heillä on muutamia maksutta uusijia sekä ihan normaalisti kokeitaan uusivia opiskelijoita.

– Toivotaan, että kirjoitukset saadaan vietyä kunnialla läpi, ettei korona tuo esteitä. Ja, että kaikki kokelaat pystyvät osallistumaan kokeisiin suunnitelmiensa mukaan.

Kokkolan suomalaisessa lukiossa tämän syksyn kirjoituksiin osallistuu yli 200 opiskelijaa. Kirjoitukset järjestetään sekä Kiviniityn että Kokkolan yhteislyseon toimipaikassa.

Syksyn 2019 ilmoittautumisten perusteella ylioppilastutkintolautakunnasta arvioidaan, että syksyn 2020 kokeisiin ilmoittautuu noin 40 000 kokelasta noin 80 000:een eri aineiden ja oppimäärien kokeeseen.

Valtaosa kokelaista hajauttaa tutkinnossa suoritettavat aineet kahdelle tai kolmelle tutkintokerralle. Syksyllä valmistuu koko Suomessa noin 3 000 ylioppilasta.

Viime syksyn kirjoituksissa hyväksytyn tai hylätyn kokeen uusimiseen tehtiin noin 14 700 ilmoittautumista. Odotettavissa on, että tänä syksynä uusimisten määrä kasvaa jonkin verran.