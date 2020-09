Lukijan mielipide: Nuoret tarvitsevat lisää liikuntaa

Tässä jokin aikaa sitten julkaistiin uutinen, jonka mukaan alokkaiden tulokset cooperin testissä ovat edelleen laskeneet. Samalla kun heidän painonsa on taasen noussut. Tämä varsin surullinen asia ei oikeastaan ole edes uutinen. Ylipainoisia huonokuntoisia nuoria miehiä ja poikia kun näkee aivan luvattoman paljon liikaa. Sama minne menee.

Ongelma ei ole ainoastaan maanpuolustuksellinen, vaan myös kansantaloudellinen. Liian vähäisestä liikunnasta johtuvien sairauksien hoito tulee olemaan yhteiskunnalle aina vain kalliimpaa.

Tästä näkökulmasta on Amin Asikaisen, Marko Asellin, Petra Ollin ja eräiden muiden urheiluvaikuttajien huoli nuorten liikunnan resurssien turvaamisesta enemmän kuin perusteltu. Etenkin, kun nykyisen hallituksen aatteellinen pohja on perinteisesti ollut urheilukielteinen.

Asia ei koske ainoastaan nuoria. Myös itse voin sanoa, että oma henkinen hyvinvointi ja elämänlaatu paranivat huomattavasti aloitettuani säännöllisen liikunnan kamppailulajeja harrastaen.

En haaveile lottovoitosta. Unelmat täytyy olla realistisemmalla pohjalla. Pelaan sitä kuitenkin säännöllisesti, koska haluan tukea nuorten liikuntaa ja urheilua. Sinne myös haluan rahojen menevän.

Pohjoismaiseen yhteiskuntaan on aina kuulunut eräänlainen holhousmenitaliteetti. Se on näkynyt jopa eräiden urheilumuotojen kieltämisenä ”vaarallisina” naapurimaissa. Ei onneksi meillä, vaikka siitäkin joskus keskusteltu on.

Rahapelien rajoittaminen aikuisilta täysikasvuisilta ihmisiltä ajaa samaa ideaa. Kyllä aikuisen ihmisen on tiedettävä kuinka rahansa käyttää, ilman holhousta. Etenkin jos näin turvataan nuorten liikunnan rahoitus.

Entä sitten peruskoulu, tämä maailman parhaaksi mainittu ja kaikille yhteinen. Sen merkitystä liikuntakasvatuksessa ei voi aliarvioida. Liikuntaa siellä on kuulemani mukaan lisätty, mutta ei ilmeisesti tarpeeksi. Kun on matkustanut mm. Thaimaassa ja hieman muuallakin myös turistialueiden ulkopuolella, huomaa kuinka koulujen yhteydessä olevat ulkoliikuntatilat ovat kovassa käytössä. Suomessa näkee vain joltain irtipäässeen kissan tai koiran siellä liikkuvan.

Kun kaikkien suomalaisten tulotaso on päinvastaisista puheista huolimatta kasvanut, niin että miltei joka lapsella on oma tietokone kotona, olisiko aiheellista käyttää osa koulupäivästä atk-ihmeiden sijaan liikuntakasvatukseen? Niin tai näin, sellainen kehitys että nuoret ovat vuosi vuodelta huonokuntoisempia, täytyy pysäyttää ja suunta kääntää.