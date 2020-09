Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Yo-järjestelyt tuovat lisäpaineita nuorille ja kouluille, mutta riskejä ei saa ottaa

Tämän vuoden ylioppilaat juhlivat päättäjäisiään poikkeusolosuhteissa. Kun koulut loppuivat keväällä, vietti osa uusista ylioppilaista lakkiaisia perhepiirissä. Moni juhli valkolakkia hiukan isommin, mutta olosuhteet huomioon ottaen runsaat kolme viikkoa sitten.

Ylioppilasjuhlat ovat jokaiselle ainutlaatuinen kokemus ja ylioppilasvuoden muistaa aina. Koronakevät muutti kirjoitusten lisäksi koulun päättymisen kohokohtaa. Muutosten aika näyttää jatkuvan syyspuolellakin.

Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat maanantaina eritysjärjestelyin koronavirustilanteen vuoksi. Se ei voi olla aiheuttamatta lisäpaineita nuorille ylioppilaskokelaille ja koulun henkilökunnalle, vaikka kouluissa ollaankin valmiina.

Ylioppilastutkintolautakunta muutti syksyn koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja vieraan kielen pitkän oppimäärän koepäivä kahdeksi koepäiväksi. Tavoitteena on luonnollisesti pienentää ryhmiä ja suurentaa turvavälejä.

Kokkolan suomalaisen lukion johtava rehtori Markku Anttila kertoo Keskipohjanmaalle, että ohjeita on saatu ylioppilastutkintolautakunnalta. Viime viikon lopulla Soite on antanut viimeisimmät neuvot kokelaille. Perusohje on yksinkertainen: sairaana ei saa mennä ylioppilaskirjoituksiin ja ohjeita pitää kysyä kouluterveydenhoitajalta tai koronaneuvonnasta tilanteesta riippuen.

Ihan yksinkertainen tilanne ei ole abiturientin kannalta. Jos on flunssan oireita ja on mentävä koronatestiin, ylioppilaskirjoituksiin saa osallistua vasta negatiivisen tuloksen jälkeen. On selvää, että tartunnan saanut ei voi olla mukana yo-kokeissa. Mahdollisen altistumisen vuoksi THL suosittelee kokelaalle kahden viikon karanteenia, minkä aikana tutkintolautakunnan mukaan koetta on hyvin vaikea tai mahdotonta järjestää.

Sunnuntai-iltana saattoi monella olla jännät paikat tunnustellessaan oloaan. Syksyllä on tavallistakin flunssaa liikkeellä, mutta koronaan on suhtauduttava vakavasti. Kodin rooli onkin tärkeä tässä tilanteessa. Ylioppilaskokeet on tärkeä etappi nuoren elämässä, mutta turhia riskejä ei saa ottaa.

Syksyn ylioppilaskirjoituksiin on ilmoittautunut noin 40 000 kokelasta, joista moni jatkaa kirjoituksia keväällä. Uusia ylioppilaita saadaan syksyllä noin 3000.