Soiten alueella Lestijärvellä on todettu viisi uutta koronavirustartuntaa. Tartunnan saaneet ovat kotieristyksessä ja tartunnalle altistuneiden selvitystyö on käynnissä. Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on nyt todettu 39 koronavirustartuntaa.

Varotoimena Soite ottaa kaikista Lestin koulun (luokat 0-9) oppilaista sekä henkilökunnasta koronavirusnäytteet maanantaiaamuna 14.9.2020. Oireisia koululaisia kehotetaan välttämään koulukyytiä, mutta vanhempien tulee tuoda lapset näytteenottoon. Oppilaat siirtyvät tämän jälkeen etäopetukseen.

Lisäksi varotoimena Lestijärven vanhustenpalveluasumisyksikkö Kotipirtissä on vierailukielto ja kaikki yksikön asukkaat sekä henkilökunta testataan koronaviruksen varalta; nämä testaukset ovat jo käynnissä.

Keski-Pohjanmaan maakunnassa on voimassa kasvomaskisuositus. Kasvomaski on yksi keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 15-vuotiaille.

Lue laajempi juttu aiheesta täältä:

Lestijärvellä todettu viisi uutta koronavirustartuntaa – Tartunnan saaneet ovat kotieristyksessä, etäopetus alkaa ja tartunnalle altistuneiden selvitystyö on käynnissä: "Ihminen hakeutui lieväoireisena koronatestiin", sanoo johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell