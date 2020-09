Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Suomen kielessä on useita kotiin liittyviä sanontoja: "Koti on siellä, missä sydän on", "Oma koti kullan kallis", "Koto on koto vaikka se on pahanenkin" tai "Oma maa mansikka, muu maa mustikka".

Kielitoimiston sanakirjan mukaan koti tarkoittaa yhden tai useamman ihmisen vakinaista asuntoa. Mutta onko tämä tyhjentävä määritelmä kodille?

Sanalla koti on vahva tunneperäinen merkitys, ja tunnetasolla sana koti eroaa selvästi sanasta asunto. Mikä tahansa asunto on asunto, mutta vain tietty asunto on koti.

Siinä missä joku pitää nykyistä asuntoaan kotina, joku toinen tarkoittaa sanalla esimerkiksi lapsuudenkotia. Toiselle koti tarkoittaa omaa tupaa ja omaa lupaa, ja toiselle koti on hänen linnansa.

Mikä tekee kodista kodin? Onko se siellä asuvat rakkaat ihmiset, omat rakkaat huonekalut vai kenties kotiin liittyvät muistot? Osallistu keskusteluun jutun alta löytyvässä kommenttikentässä. Kerro, mitä koti sinulle tarkoittaa, tai vaikkapa mikä on lempihuonekalusi tai -esineesi, ja miksi.