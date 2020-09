Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Koronatoimissa nopeus on ensiarvoisen tärkeätä – Lestijärvellä Soiten ja kunnan yhteispeli toimi

Soiten tiedote toi sunnuntain alkuiltaan sähköä, kun tiedettiin, että Lestijärvellä oli todettu viisi koronavirustartuntaa. Sunnuntai-iltaan mennessä oli koko Soiten alueella todettu kaikkiaan 39 tartuntaa. Luku on sen verran pieni, että Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyskuntayhtymän alueella on selviydytty paremmin kuin suurimmassa osassa Suomea. Maanantai toi tiedon vielä yhdestä tartunnasta.

Käytännössä asiassa edettiin nopeasti niin Lestijärven kunnassa kuin Soitessakin. Nopeus onkin ensiarvoisen tärkeätä, kun koronaa tutkitaan ja tartuntaketjua selvitetään.

Pienessä keskipohjalaiskunnassa tilanne eteni siten, että kunnanjohtaja Esko Ahonen sai sunnuntai-iltana puhelun Soiten infektiolääkäri Marko Rahkoselta. Koko alueen tietoisuuteen tullut infektiolääkäri tiesi kertoa positiivisesta koronatuloksesta. Tähän asti kunta on säästynyt tartunnoilta. Iltaseitsemältä Lestijärven koronaryhmä oli jo koolla päättämässä toimenpiteistä ja keskustelemassa aiheesta.

Viranomaisten toiminta ratkaisee paljon. Lestijärven tapauksessa kunnan ja Soiten yhteistyö on välttämätöntä. Soitelle kuuluu koko koronavuoden toiminnasta suuri kiitos. Tiedottaminen on nopeata ja avointa. Media ja sitä kautta kansalaiset saavat tietoa kaikesta mahdollisesta. Infektiolääkärin lisäksi johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell on helposti tavoitettavissa. Näin asioiden tietysti kuuluukin olla.

Lestijärvellä vanhusten palvelukeskus Kotipirtin asukkaat ja henkilökunta testattiin jo sunnuntaina. Maanantaina vuorossa olivat Lestin koulun oppilaat ja henkilökunta. Koulu on suljettu ja oppilaat joutuivat epäopetukseen. Kunnassa myös kirjasto, kuntosali ja nuorisotilat on suljettu. Seuraukset ovat moninaiset. Jopa naapurikunta Toholammin abiturientit ovat siirtyneet varmuuden vuoksi etäopetukseen. Tartuntaketjuja ja tilanteen etenemistä selvitetään.

Viranomaisten toiminnan lisäksi myös yksittäisillä ihmisillä on vaikutusvaltaa siihen, miten korona-ajastakin selviydytään. Kunnanjohtaja Ahonen haluaa aivan oikein muistuttaa jokaisen ihmisen vastuusta. Pienessä populaatiossa samoja ihmisiä kohdataan usein, joten altistumisten välttämäminen kuuluu kaikille.