Lukijan mielipide: Hampaat sielun peilinä – Amalgaamia, muovia ja mitä lie posliinia

Aina ajankohtainen asia on kansalaisten hammaskaluston kunto. Huono hammashygienia johtuu poikkeuksetta omasta itsestään. Monet sairaudet ja huono yleiskunto johtunee usein huonoista hampaista. Nykyinen hammashuolto on erinomaista kunhan näkee vaivaa hoitaa ja hoidattaa hampaitaan. Kustannuksista se tuskin on kiinni.

Olen ikäluokkaa 1953, ja sain hyvän hammashoidon aloittaessani koulunkäynnin 1960. Vanhempi sisareni sai pitää omat hampaansa, mutta kaikilla sitä vanhemmilla sisarillani on tekohammaskalusto. Sori, jos "kalusto" kuulostaa rumalta. Muistan hanganneeni vanhimman siskon "pepsodenttiä tai signaalia" hampaisiini salaa jo viisivuotiaana. Oliko se ennakoitua hoitoa. Ainakin suussa maistui paremmalta, ja tuli "puhdas tunne".

Koulussa hoito jatkui. Kuntamme kouluja kiertävä sairaanhoitaja (terveyssisar) kävi piikittämässä polio-, jäykkäkouristus- tuberkuloosi ym vasta-aineet persposkeen, joka ei ollut lainkaan kivaa, pieni piikki sinne tai tänne, hah. Mutta se ennakkoluulo, lapsellinen pelko, kuten monessa muussa asiassa tänäänkin, ehkä "hammaspeikkopelko". Samalla yleistarkastuksen ohessa tuli lähete Perhon kirkonkylälle hammaslääkäriin. Lasten terveydestä huolehdittiin todella hyvin 1960- luvusta alkaen, kuten tänäänkin. Muistutan, että puudutusta (sanottiin "kuoletusta") ei ollut käytössä. Juurihoito sattui niin, että olisi tehnyt mieli huutaa, mutta kun suu oli täynnä instrumenttejä, ja rouva Juonela komensi, että suu auki!

Kuuntelin johtavan hammaslääkärin haastattelua radiosta, ja siksi halusin juttuni laatia. Jäin miettimään, että miksi hän ei maininnut edes muutamia syitä nykynuorten huonoon hammaskuntoon. Mielestäni merkittävimmät syyt ovat sokeroidut limsat, energiajuomat, karamellit, tupakointi, nuuskaaminen, ja tietysti huono kotihygienia. Hammaslanka, hammastikku, ja ns. "pulloharja" lienee tuntematon käsite nuorelle, on muka tarpeeton väline.

Olen 67-vuotias, ja omistan melko hyvän hammaston, vaikka paikkoja on alkaen yli 50:n vuoden takaa. "Viisaudet on viety". On amalgaamia, muovia ja mitä lie posliinia; on jopa ykshi nashtahammash. Haluan ja uskon, että vien hampaani krematorioon hyväkuntoisina, sellaisina, kuin luonto on ne määrännyt - "ikuisesti" kestämään.