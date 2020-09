Kokkolalaislähtöinen kuvataiteilija Joel Slotte sai Taiken 3-vuotisen työskentelyapurahan – apurahoja myös mm. Mari Isopahkalalle ja Tuomas Rounakarille

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kuvataiteilija Joel Slotte on yksi niistä taiteilijoista, joille on myönnetty tänä vuonna Taiteen edistämiskeskuksen työskentelyapuraha. Kokkolasta kotoisin olevan Slotten apuraha on 3-vuotinen. Hänen näyttelynsä on parhaillaan esillä Galleria Artistassa.

Näyttämötaiteen alalta 5-vuotinen työskentelyapuraha myönnettiin kokkolalaislähtöiselle teatterintekijä Leea Klemolalle.

Kokkolan kaupunginteatteriakin johtaneet Jussi Moila ja Sini Moila saivat 1-vuotiset apurahat.

Valokuvataiteen alalta 3-vuotinen työskentelyapuraha myönnettiin Vuoden nuoreksi taiteilijaksikin valitulle Aapo Huhdalle. Hän on kotoisin Haapavedeltä. Huhdan näyttely avautui vastikään Tampereen taidemuseossa.

Keski-Pohjanmaan alueelta 5-vuotinen työskentelyapuraha myönnettiin Kalajoella asuvalle muotoilija Mari Isopahkalalle.

Kokkolassa asuvalle muusikko Tuomas Rounakarille myönnettiin 1-vuotinen apuraha.

Taiken yhteydessä toimivat taidetoimikunnat jakoivat valtion taiteilija-apurahoja tänä vuonna yhteensä 298 ammattilaiselle. Hakemuksia tuli ennätysmäärä, runsaat 2 800. Määrä kasvoi edellisvuodesta lähes kymmenellä prosentilla. Musiikin alalla hakemusmäärä kasvoi edellisestä vuodesta lähes kolmanneksella, joten siellä apurahan saaminen oli tänä vuonna erityisen vaikeaa.

Uusmaalaisten osuus apurahan saajista on 72 prosenttia.

