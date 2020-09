Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kyllä tänne kannattaa muuttaa – Etätyömahdollisuus on lisännyt kiinnostusta turvalliselle maaseudulle

Koronakevät on muuttanut ihmisten ajatuksia elämästä ja asumisesta tilapäisesti tai pysyvästikin. Maalle muuttamista suunnitellaan ja maaseudun elämästä haaveillaan. Yhtäkkiä suuret kaupungit ja kasvukeskukset eivät ole hyvän elämän tae vaan toisenlaisia sisältöjä kaivataan. Osalla on näin. Joillekin elämän suurin haave on palata siihen normaaliin, jota vaikka viime syksynä elettiin.

Mitä se maalle muuttaminen sitten tarkoittaa? Viime sunnuntaina Radio Suomessa pohdiskeltiin muun muuassa tätä kysymystä. Vastaajana oli Ruralia Instituutin tutkimusjohtaja, dosentti Torsti Hyyryläinen, jonka vastauksista huomasi, ettei maaseudun määrittely ole ihan yksinkertaista.

Kun haluat muuttaa maalle, muutatko pääkaupungista pieneen kaupunkiin vai pitääkö talon ympärillä olla peltoa ja metsää. Jollekin määritelmä voi tarkoittaa elämän rauhoittumista ja tietynlaisten mahdollisuuksien rajaamista. Ihan kaikkea et voi harrastaa pikkukaupungissa tai pienessä maaseutukunnassa. Toisaalta arki määrittyy usein työn, koulun ja kaupan kautta.

Kasvukeskuksia lukuun ottamatta monet suomalaiset kunnat ja maakunnat ovat huolissaan väestökehityksestä. Tietysti ongelma on koko Suomen kokoinen. Tämä vuosi on tuonut tullessaan positiivisiakin tietoja muuttoliikkeestä. Esimerkiksi Keskipohjanmaan alueella todella moni kunta on lisännyt väkimääräänsä seitsemän viime kuukauden aikana.

Keski-Pohjanmaan liiton puheenjohtaja Timo Pärkkä arvioi Keskipohjanmaassa torstaina koronan luoneen tilanteen, jossa on tehty paljon etätyötä. Mahdollisuus on lisännyt maaseudun vetovoimaa ja pitovoimaa. Halsualainen Pärkkä sanoo, että maaseutu nähdään tässä tilanteessa turvalliseksi paikaksi asua ja tehdä työtä.

Kokkolassa, Luodossa, Ylivieskassa ja Kalajoella on mukavia väestöuutisia kuultu aiemminkin. Keski-Pohjanmaan keskussairaalan tiedot syntyvien vauvojen määrästä ilahduttavat. Kokkolaan tullaan synnyttämään myös naapurimaakunnista.

Moni keskipohjalainen tietää, että omalla kotiseudulla on hyvät elämisen edellytykset. Tekee mieli sanoa muualla Suomessa asuville, että kyllä tänne kannattaa muuttaa.