Syysmyrsky on riepotellut myös Lestijokilaaksoa. Korpelan Voiman alueella on ollut ja on edelleen yksittäisiä talouksia ilman sähköä.

Lestijokilaaksossa sähkökatkot ovat keskittyneet Lohtajalle, Himangalle ja Lestijärvelle. Toholampi ja Kannus ovat säästyneet laajoilta sähkönjakeluhäiriöiltä.

Aila-myrsky iski ensin rannikolle ja sen jälkeen sisämaahan päin. Korpelan Voiman alueella Halsualla, Kaustisella ja myös Sievissä oli sähkökatkoja.

– Enimmillään noin 2000 taloutta oli ilman sähköä Korpelan Voiman alueella, Verkko Korpelan toimitusjohtaja Joni Jääskeläinen sanoo.

Myräkkä oli pahimmillaan puolen yön jälkeen ja työt jatkuvat pitkälle viikonlopun yli, kun myrskyvaurioita korjataan.

– Aamulla ihmiset alkoivat soittamaan linjoille kaatuneista puista ja niitä käydään läpi koko ajan. Ilmoituksia tulee vielä pitkään, kun ihmiset havaitsevat kaatuneita puita mm. vapaa-ajan asunnoillaan, Jääskeläinen ennakoi.

Korpelan Voiman alueella työskenteli 20 sähkömiestä ja kaksi henkilöä valvomossa sekä kymmenen metsuria.

– Pystyimme varautumaan ja ennakoimaan myrskyä hyvin ja seurasimme minne myrsky iskee milläkin voimalla. Kyseessä oli poikkeuksellisen kova myrsky ja aika oli paha tähän vuodenaikaan, kun maa oli ihan sula ja tosi märkä. Varautuminen onnistui kuitenkin poikkeuksellisen hyvin. Ilman näin hyvää varautumista olisi vahingot olleet paljon laajemmat.

Pahempaankin myrskyyn oli varauduttu.

– Yksi työryhmä oli alueella optiona ja sitten oli pohjoisesta ja idästä valmiudessa työryhmiä, jos olisi tarvinnut resursseja lisää. Kaiken kaikkiaan selvisimme myrskystä hyvin, Jääskeläinen arvioi.

Himangalla sähkötöitä myrskyn jo vaimennettua tekivät lohtajalainen Petri Hakkarainen ja himankalainen Eetu Pöyhtäri.

– Keskiviikkona 23 aikaan lähdettiin liikkeelle. Onhan tässä menty. Tässä on muutamia vuosia aikaa, kun viimeksi on näin kiirettä ollut. Ensiksi hoidetaan vakituisesti asuvia ja sitten hoidetaan mökkien sähköhäiriöt, työmiehet ennättivät sanoa ennen seuraavalle paikalle lähtöä.

– Suurin osa vahingoista johtuu, kun puita on kaatunut linjalle. Pyritään toimimaan ripeästi, mutta turvallisuus aina edellä, miehet kertovat.

Aamuyöllä myrsky aiheutti ongelmia myös postin jakeluun. Kannuksen Museokankaan alueella Lestijoki-lehden ja Keskipohjanmaan jakelu myöhästyi tielle kaatuneen puun takia.