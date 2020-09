Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan suurteollisuusalue juhlii 75-vuotisjuhlavuottaan ja monet juhlavuodelle suunnitellut tapahtumat on jouduttu perumaan koronapandemian vuoksi.

– Suunnitelmat olivat suuret. Niiden sijaan Kokkola Industrial Park ry:n hallitus päätti nostaa tänä vuonna entistä näkyvämmin esille sosiaalista vastuuta. Vastuullisen teollisuuden rakentaminen tarkoittaa myös sosiaalisen vastuun kantamista ympäröivässä yhteiskunnassa, selvittää markkinointipäällikkö Johanna Hylkilä.

Osana sitä KIP ry lahjoitti Kokkolan kaupungin kaikille ekaluokkalaisille heijastinvaljaat. Kokkolassa koulutaipaleen aloitti tänä syksynä yli 600 ekaluokkalaista.

– Kaikilla on varmasti huoli varsinkin koululaisista liikenteessä aamujen hämärtyessä. Vastuu heidän turvallisuudestaan on meidän kaikkien yhteinen. Tämä on hieno teko KIP ry:ltä, kiittelee Kokkolan ruotsinkielisen opetuspalveluiden johtaja Ronnie Djupsund.

Hän toteaa, että turvallisen koulutien turvaaminen on myös osa Kokkolan kaupungin Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyötä.

– Turvallisuus on loppujen lopuksi kiinni pienistä asioista. Heijastimien käyttöä ei voi liiaksi korostaa.

90 vuotta tänä vuonna täyttävän Mäntykankaan koulun ekaluokkalaiset saivat kunnian ottaa vastaan lahjoituksen KIP ry:ltä. Rehtori Tuija Kainu toteaa, että heijastinvaljaat tulevat tarpeeseen myös koulupäivän aikana.

– Niitä käytetään, kun kuljemme kirjastoon, teatteriin ja puistoihin.