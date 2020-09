Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Sisäministerin henkivartija

★ ★ ★

Bodyguard – Henkivartija. Ohjaus Thomas Vincent ym., 2018 Yle TV2 ma 21.9. klo 21.00

Luvassa on laatuisaa jännitystä. Jo ensikohtaus yöjunassa vakuuttaa ja luo kihelmöivän ilmapiirin. Turvallisuusosaston ylikonstaapeli David Budd saattaa kahta lastaan mummolasta kotiin. Ikkunasta näkyy epäilyttävä mies hävittämässä prepaid-puhelinkorttia. Sitten tämä astuu junaan ja linnoittautuu vessaan. Nyt ovat hyvät neuvot kalliit. Bodyguard – Henkivartija tarjoilee toimintajaksojen ohella tiivistä kerrontaa ja vakuuttavasti kehiteltyjä vastakohta-asetelmia. Afganistanin brittijoukoissa Budd joutui näkemään taistelutoverien kuolevan. David itsekin haavoittui. Mies kärsii traumanjälkeisestä stressihäiriöstä, mutta uskaltaa tunnustaa sen vain veteraanitovereilleen, jotta voi jatkaa työssään.

Perhe-elämä kriisiytyi kotiutuksen jälkeen. Vicky (Sophie Rundle) on asumuserossa lasten huoltaja. David haluaisi yrittää uudelleen, mutta vaimo ei jäisi roikkumaan suhteeseen, joka ei toimi.

Budd on tositilanteissa ammattilainen, mutta yksityiselämässään katkeroitunut ja räjähdysherkkä. Uusi tehtävä sisäministeri Julia Montaguen (Keeley Hawes) turvamiehenä saa huonon alun, kun kulmikkaat persoonat ottavat mittaa toisistaan. Pian parin välille kuitenkin kasvaa molemminpuolinen kunnioitus. Kunnes David saa tietää, että juuri sisäministeri oli haukkana lähettämässä brittisotilaita Afganistaniin ja Irakiin eikä osoita katumuksen merkkejä.

Montague on napit vastakkain pääministerinkin kanssa. Ajaako nainen kansakunnan vai omaa etuaan? Haluaako Julia pääministerin paikan keinoja kaihtamatta? Ainakin poispotkittu entinen alainen on sapekas, kutsuu sisäministeriä sosiopaatiksi ja on valmis vuotamaan lehdistölle arkaluontoisia tietoja.

Pääosasta Golden Globen voittanut Richard Madden (Game of Thrones, Medicit) esittää seuraavaksi kuolematonta supersankari Ikarista Marvel-filmissä, jonka ohjaa Chloé Zhao. Tahtoihmisen ilmaisevat kasvot omaavasta Maddenista saisi myös hyvän uuden Bondin.