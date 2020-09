Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KRUUNUPYY

Kaksi Finavian lentoasemaa täyttää pyöreitä vuosia tänä vuonna.

Kokkola-Pietarsaaren lentoasema täyttää tänä syksynä 60 vuotta ja Kuopion lentoasema on saavuttanut 80 vuoden iän. Vallitsevasta koronaviruspandemiasta johtuen merkkipäiviä ei päästä juhlimaan lentoasemilla.

— Finavian verkostolentoasemat ovat oleellinen osa Suomen liikennejärjestelmää. Niillä on myös tärkeä merkitys Suomen historiassa. Saavutettavuus on Finavian strategian ytimessä ja edistämme suomalaisten hyviä liikenneyhteyksiä, sanoo verkostoliiketoiminnan johtaja Jani Jolkkonen Finaviasta.

Kokkola-Pietarsaaren lentoasema perustettiin palvelemaan ympäröivää Keski-Pohjanmaan rannikkoseutua. Alun perin se tunnettiin Kruunupyyn lentoasemana, ja nykyisen nimensä se on saanut kahden lähimmän kaupungin mukaan.

Kokkola-Pietarsaaren lentoasema on rakennettu matkustajalentoasemaksi ja se on toiminut porttina maailmalle rannikkoseudulla. Valtaosa kentälle suuntaavista on liikematkustajia.

Kuopion lentoasema perustettiin alkujaan sotilaskentäksi. Sen historia limittyy kiinteästi Ilmavoimien historiaan. Suunnittelu alkoi sodan uhatessa ja lentokentän rakennustyöt samana päivänä kuin talvisota, 30. marraskuuta 1939. Ensimmäinen Ilmavoimien kone laskeutui kentälle 1940. Kuopion lentoasemasta tuli 1960 nykyisen Karjalan lennoston tukikohta, jollaisena se toimii yhä.

Matkustajalentoliikenne Kuopion lentoasemalta alkoi vuonna 1946, kun Finnair (ent. Aero Oy) lensi sinne ensilentonsa ja kenttä liittyi Finavian verkostoon. Nykyään suurin osa Kuopion lentoaseman läpi kulkevista matkustajista on liikematkustajia. Lentoasema sijaitsee ainutlaatuisella paikalla järvien ympäröimänä.