Puoli vuotta koronan vastaista taistelua on takana – sota on kaikkea muuta kuin ohi, mutta Suomessa tilanne on edelleen oleellisesti parempi kuin keväällä – suunta kuitenkin huolestuttaa terveysviranomaisia



Viikko 11. Keskiviikko, maaliskuun 11. päivä. Maailman terveysjärjestö WHO:n etiopialainen pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus pitää tiedotustilaisuuden.