Hallitus julkaisi riihestään keskiviikkona tulevan vuoden talousarvion. Budjettia sorvattiin aikana, jolloin korona oli vienyt taloudelta pohjan, maa velkaantuu eikä paljon puhuttu kestävyysvaje ole huvennut mihinkään.

Edellinen Sipilän hallitus teki monia tavallisia ihmisiä kurjistavia päätöksiä puuttumalla useisiin etuuksiin. Kaikki muistavat aktiivimallin, kansaneläkkeiden indeksien jäädytykset ja kilpailukykysopimuksen, jolla muun muassa kuntien työntekijöiltä leikattiin lomarahat ja kunnille näin kertyneet säästöt ohjattiin valtion kassaan.

Nyt maan hallituksen puheenjohtajat yhdessä valtiovarainministeri Matti Vanhanen ovat ottaneet aivan toiset keinot käyttöön. Etuisuuksiin ei aiota puuttua. Lesken ropoon ei kosketa. Tosin polttoaine, lämmitys, tupakka ja alkoholi kallistuvat, eli ei tämäkään hallitus oli kaikkia vanhoja niksejä unohtanut.

Aktiivimallikin luodaan, mutta siitä puuttuvat ainakin tässä vaiheessa vielä sanktiot eli rangaistukset, jos työtä ei määräajassa tarpeeksi usein haekaan. Patistelun sijaan Marinin ja Vanhanen pyrkivät lähinnä työvoimaneuvontaa vahvistamalla löytämään uutta työtä.

Voi olla että Marinin ja Vanhasen opeilla ei Suomi tule kerralla kuntoon, mutta ainakin valtion toimet vaikuttavat inhimillisiltä. Kääntöpuolena on, että Suomi velkaantuu. Jossain vaiheessa suunnan on muututtava. On löydettävä näkymä, miten ja millä aikavälillä velka maksetaan takaisin. Ei voi olla niin, että yksi hallitus ottaa velkaa ja toinen maksaa. Se ei ole reilua tulevia hallituksia eikä veronmaksajia kohtaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Elvyttäminen on sinällään oikeaa politiikkaa tässä ajassa. Sekin on oikein, että maksumieheksi ei laiteta ihmisiä, jotka ovat kaikista heikoimmassa asemassa. Köyhä on harvoin laman aiheuttaja, mutta seuraukset hän kärsii usein nahoissaan. Siksi ei ole oikein vedota siihen, että laman aikana pitää leikata tulonsiirroista. Kaikkina aikoina, noususuhdanteessa ja lamassa, leikkauslistat tai verojen kiristykset, ovat aina poliittinen valinta. Joka tapauksessa, jossain vaiheessa Suomi joutuu valitsemaan minkä tien se velanmaksussa valitsee. Lainaa se ei voi loputtomiin ottaa.

Elvytyksen aikana kannattaa satsata myös investointeihin. Rakentaa ja korjata sellaista mitä joka tapauksessa joudutaan tekemään. Aiemmin valtio on tukenut tällaisessa tilanteessa esimerkiksi sisäilmasta kärsivien koulujen korjaamista tai uudelleen rakentamista. Nytkin olisi hyvä sauma tarjota kunnille auttavaa kättä homekoulujen saneeraukseen. Se olisi samalla tavalla tulevaisuusinvestointi kuin oppivelvollisuusiän nostokin.