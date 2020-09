Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila on helpottunut Kruunupyyn lentomotin purkautumisesta – Maaliskuussa on löydettävä uusi ratkaisu



Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila on helpottunut siitä, että Finnairin lennot Kokkolan-Pietarsaaren lentoasemalta alkavat uudelleen marraskuun alussa. ­– Finnairin ilmoitus on positiivinen signaali, toteaa Mattila Keväällä edessä on kuitenkin täydellinen lopetus.