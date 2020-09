Messut ja muut tapahtumajärjestäjät ovat jääneet käytännössä kokonaan Koronatukien ulkopuolelle, täysin mopen osaan. Kaikki tapahtumat lopetettiin Valtiovallan mahtikäskyllä keväällä, jopa kesken tapahtumajärjestelyiden.

Kovia koki myös meidän alueemme, messut ja jättitapahtumat, Reisjärven Suviseurat, Kaustisen Kansanmusiikkijuhlat, Juhannusfestarit, urheilun puolella monet SM tason tapahtumat. Kepli Terveystoimialan johtavana toimijana alueella joutui perumaan suositun City Runin jopa kahteen kertaan. Kaikkien näiden tapahtumien peruuntumisilla on ollut valtava negatiivinen vaikutus elinkeinoelämällemme Keski-Pohjanmaalla, vaikutus on joka tapauksessa miljoonia. Silti valtiovalta on jättänyt tapahtumajärjestäjät täysin tukien ulkopuolelle.

Messutoimiala, jonka tunnen parhaiten parinkymmenen vuoden kokemuksella, on ehkä kaikkein eniten jäänyt toimialoista syrjäytetyksi, toimiala on ollut totaalisesti jo puolivuotta pysähdyksissä.

Tutkimuslaitos Kantar TNS:n tutkimuksen mukaan vuonna 2018 alan työllisyysvaikutukset olivat yli 6000 henkilötyövuotta. Messujen tulovaikutus Suomen elinkeinoelämälle oli 458 miljoonaa euroa. Kyseessä on siis erittäin merkittävä yhteiskunnallinen toimija, työllistäjä ja suomalaisen elinkeinon edistäjä. Messuilla on erittäin suuri merkitys talouselämän elvyttämiselle merkittävänä myynnin ja markkinoinnin vauhdittajana ja tärkeiden kontaktien mahdollistajana.

Toivon todella, että alueemme kansanedustajat ja omat ministerimme ottaa kopin tästä ongelmasta koska he edustavat valtiovaltaa tässä kohtaa. Toki meistä jokainen voi helpottaa jatkossa toimialan ahdinkoa osallistumalla nyt aktiivisesti tapahtumiin, kun se nyt on mahdollista. Toki terveyspää edelle, noudattaen ehdottomasti annettuja hygienia ohjeita.

Viikonloppuna siihen on heti nyt erinomainen mahdollisuus, kun Kokkolan perinteiset syksyn messut ja Kalamarkkinat täyttävät Urheilutalon. Mennään sinne, nähdään siellä