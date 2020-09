Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keskiviikkona 16.9 noin klo 10-11.30 perhe kävi asioimassa Pietarsaaren valtion virastotalolla. Ainakin osa perheen jäsenistä on Covid-19 positiivisia ja koko perhe on lääkärin määräämässä karanteenissa. Perhe on poliisin tiedotteen mukaan viettänyt myös odotusaikaa virastotalon aulassa.

Kaikki perheenjäsenet käyttivät hengityssuojaimia ja ainakin osa suojakäsineitä.

Pietarsaaren virastotalon pääovi ja aula suljettiin perjantaina klo. 9 aikoihin ja paikalle on tilattu siivous. Virastotalo avataan heti kun tilan puhdistus on suoritettu. Virastotalossa mainittuna aikana ja sen jälkeen asioineita pyydetään tarkkailemaan vointiaan mahdollisen altistumisen vuoksi.